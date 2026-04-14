パンサー尾形、酔って妻･娘に説教→てりたま→熱唱
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが13日までにオフィシャルブログを更新。“酔っ払いパパ”の様子を動画とともに公開し、ファンから反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
11日、あいさんは「酔っ払いパパ」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「私とさくちゃんが髪切っても反応が薄かったからふたりでめっちゃ『ひどい！もっと反応してよ！』とか言ってたんだけど」と家族のやり取りを明かした。
その後、「パパ、今日めちゃくちゃ酔っ払いでさ笑 なんか急にお説教始まったんだけど」と尾形の様子を紹介。ほろ酔いの尾形が「自分が切ったときだけ気づかないとかダメだとか パパ髪切ったの気づきましたふたり」「白髪染めしたときに白髪染めたんだって気づきました？」「なのに自分が髪染めたとか髪切った時気づかないの最低って言ってくるのは おかしいと思います」「パパ坊主にしたときも気づかなったもんね」と突然“お説教”するも、「フフフ」「ハハハ」と笑いながら聞いているあいさんや娘の声、言い終え満足そうにマクドナルドを食べようとする尾形の様子など終始和やかな雰囲気の動画を公開。
尾形は「お酒飲みながらてりたま食べたい」とマクドナルドの商品を買ってきたといい、嬉しそうな様子だったことも報告。「パパって酔っ払うといつもこれ」と、普段とのギャップをユーモアたっぷりに表現した。
最後には「いまは今夜もブギーバック歌ってる笑」とつづり、にぎやかな家庭の様子を伝え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「説教なのか？ネタなのか？わからなくなってたー（笑）（笑）（笑）」「もうサンキュー尾形さん最高」「そこからのてりたま・・・尊いw」「普通に笑ってしまっているw」 「髪はねながらっっ」「パパの存在は、人柄が魅力」「３人の会話は、ホッコリ」「寝癖？キャップの痕？もう面白すぎる」「 普段あいちゃんに怒られまくってるから酔った勢いで逆襲してるのかもね」 「ウケるw」「大爆笑」「尾形家面白すぎますっ」「あぁ〜面白い」「尾形家最高」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
その後、「パパ、今日めちゃくちゃ酔っ払いでさ笑 なんか急にお説教始まったんだけど」と尾形の様子を紹介。ほろ酔いの尾形が「自分が切ったときだけ気づかないとかダメだとか パパ髪切ったの気づきましたふたり」「白髪染めしたときに白髪染めたんだって気づきました？」「なのに自分が髪染めたとか髪切った時気づかないの最低って言ってくるのは おかしいと思います」「パパ坊主にしたときも気づかなったもんね」と突然“お説教”するも、「フフフ」「ハハハ」と笑いながら聞いているあいさんや娘の声、言い終え満足そうにマクドナルドを食べようとする尾形の様子など終始和やかな雰囲気の動画を公開。
尾形は「お酒飲みながらてりたま食べたい」とマクドナルドの商品を買ってきたといい、嬉しそうな様子だったことも報告。「パパって酔っ払うといつもこれ」と、普段とのギャップをユーモアたっぷりに表現した。
最後には「いまは今夜もブギーバック歌ってる笑」とつづり、にぎやかな家庭の様子を伝え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「説教なのか？ネタなのか？わからなくなってたー（笑）（笑）（笑）」「もうサンキュー尾形さん最高」「そこからのてりたま・・・尊いw」「普通に笑ってしまっているw」 「髪はねながらっっ」「パパの存在は、人柄が魅力」「３人の会話は、ホッコリ」「寝癖？キャップの痕？もう面白すぎる」「 普段あいちゃんに怒られまくってるから酔った勢いで逆襲してるのかもね」 「ウケるw」「大爆笑」「尾形家面白すぎますっ」「あぁ〜面白い」「尾形家最高」などの声が寄せられている。