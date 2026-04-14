小池栄子主演『ムショラン三ツ星』バディ役に中村蒼！ ともさかりえ、関口メンディーら6名出演決定
5月23日よりスタートする土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK）より、主演の小池栄子に続き6名のメインキャストが発表。併せてキャストが集結したキービジュアルが公開された。
【写真】キャストの躍動感がすごい！ 『ムショラン三ツ星』おとぎ話のようなキービジュアル
本作は、現役で刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子氏が刑務所内の知られざる食のありようを書いたノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』をドラマ化。高級イタリアン店で活躍していた超一流シェフ・葉子の新たな就職先は、なんと男子刑務所。1人あたり1日3食で543円という限られた予算のなかで創意工夫を重ね、料理初心者の受刑者たちの胃袋と心を掴んでいく。
主人公・葉子を演じる小池栄子に続き、発表されたキャストは中村蒼、ともさかりえ、玉置玲央、関口メンディー、生瀬勝久、國村隼の6名。中村は葉子のバディとして炊場で働く刑務官・杉山賢二。ともさかは葉子の仕事ぶりにNGを出す工場区主任の刑務官・瀬下万美子、玉置は炊場勤務の受刑者・川口心平、関口はクレーマー受刑者・尾藤護、生瀬は厳格な総務部長・入江鷹雄、國村は葉子を後押しする所長・名取恒太朗をそれぞれ演じる。
公開されたキービジュアルのキャッチコピーは、「さよなら三ツ星、ようこそムショメシ」。かつて一流シェフだった葉子が、濱崎刑務所の最小限の食材で作るおとぎ話のような料理。料理人として一途な葉子の思いを魔法のように視覚化しており、個性豊かな刑務官や受刑者たちがさまざまな反応を見せている。
土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』は、NHKにて5月23日22時より放送（全5話）。NHK ONE（新NHK プラス）で同時・見逃し配信予定。
※黒柳桂子の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記。
＜土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』新キャストコメント＞
■中村蒼（杉山賢二役）
今作は刑務所の食を通して命の尊さや人生の再生を描いてきます。
人は変われるのか。よくこの事について考えるのですが、答えははっきりとしないままです。ただこの作品をやって、人は変われるんだという希望を持つ事はとても大切だなと思いました。その気持ちがなくなってしまったら今でも窮屈な世の中なのにもっと生きづらくなってしまう様な気がします。
今作を観て変わろうとする事、人を信じる事の大切さを少しでも伝えられたらと思います。
■ともさかりえ（瀬下万美子役）
初めての刑務官役です。実際に刑務所をお借りしての撮影は不思議な緊張感に包まれましたが、素晴らしい共演者とスタッフの皆様のおかげで、とても豊かな撮影期間でした。
万美子は冷たく堅物なキャラクターに見えますが、彼女の本質的な部分も先々見えてくるので、楽しみにご覧いただけましたら嬉しいです。
■玉置玲央（川口心平役）
受刑者役の皆さんが、登場人物以上に個性的で撮影が楽しくてしょうがなかったです。自分たちが作った料理をうまいうまいって撮影そっちのけで食べて、味の感想で大盛り上がりして。
今思うと我々のその姿こそがこのドラマの最大のテーマなような気がします。人間の原始的な営みと言える『食べる』という行為の尊さを、自分が演じた川口心平と共に追体験出来たことが本当に素敵な経験になりました。
誰しも、どんな人にも『食べる』ことに纏わる大切な思い出や記憶があると思います。このドラマを通してその思い出をより一層彩っていただけたら嬉しいです。
■関口メンディー（尾藤護役）
今回、初めて囚人役を演じました。尾藤は詐欺の常習犯で、刑務所を出たり入ったりを繰り返しています。
そんな彼の人生に想いを馳せながら、脚本に描かれていないところまで想像を巡らせる過程は、とてもやり甲斐がありました。家庭環境や幼少期のトラウマ、ちょっとしたボタンの掛け違いが積み重なった先にいる尾藤。犯罪は許されないことですが、彼の不器用で人間臭いところを表現出来ていたら嬉しいです。
■生瀬勝久（入江鷹雄役）
小池栄子さんと久しぶりにご一緒できて、楽しく撮影をすることができました。規則に厳しく嫌味な役どころでしたが、間違ったことは言っていないので堂々と演じました。
■國村隼（名取恒太朗役）
多くの人にとっては縁の薄い場所、刑務所。なかなか行く事は無いであろう場所。そこを舞台にしたドラマ「ムショラン三ツ星」は、三ツ星レストランと刑務所とのミスマッチを自由に軽々と結びつけ、そこに集まる色んな人の人生を描き出していきます。
このタイトル通り楽しい作品が出来上がりました。
【写真】キャストの躍動感がすごい！ 『ムショラン三ツ星』おとぎ話のようなキービジュアル
本作は、現役で刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子氏が刑務所内の知られざる食のありようを書いたノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』をドラマ化。高級イタリアン店で活躍していた超一流シェフ・葉子の新たな就職先は、なんと男子刑務所。1人あたり1日3食で543円という限られた予算のなかで創意工夫を重ね、料理初心者の受刑者たちの胃袋と心を掴んでいく。
公開されたキービジュアルのキャッチコピーは、「さよなら三ツ星、ようこそムショメシ」。かつて一流シェフだった葉子が、濱崎刑務所の最小限の食材で作るおとぎ話のような料理。料理人として一途な葉子の思いを魔法のように視覚化しており、個性豊かな刑務官や受刑者たちがさまざまな反応を見せている。
土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』は、NHKにて5月23日22時より放送（全5話）。NHK ONE（新NHK プラス）で同時・見逃し配信予定。
※黒柳桂子の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記。
＜土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』新キャストコメント＞
■中村蒼（杉山賢二役）
今作は刑務所の食を通して命の尊さや人生の再生を描いてきます。
人は変われるのか。よくこの事について考えるのですが、答えははっきりとしないままです。ただこの作品をやって、人は変われるんだという希望を持つ事はとても大切だなと思いました。その気持ちがなくなってしまったら今でも窮屈な世の中なのにもっと生きづらくなってしまう様な気がします。
今作を観て変わろうとする事、人を信じる事の大切さを少しでも伝えられたらと思います。
■ともさかりえ（瀬下万美子役）
初めての刑務官役です。実際に刑務所をお借りしての撮影は不思議な緊張感に包まれましたが、素晴らしい共演者とスタッフの皆様のおかげで、とても豊かな撮影期間でした。
万美子は冷たく堅物なキャラクターに見えますが、彼女の本質的な部分も先々見えてくるので、楽しみにご覧いただけましたら嬉しいです。
■玉置玲央（川口心平役）
受刑者役の皆さんが、登場人物以上に個性的で撮影が楽しくてしょうがなかったです。自分たちが作った料理をうまいうまいって撮影そっちのけで食べて、味の感想で大盛り上がりして。
今思うと我々のその姿こそがこのドラマの最大のテーマなような気がします。人間の原始的な営みと言える『食べる』という行為の尊さを、自分が演じた川口心平と共に追体験出来たことが本当に素敵な経験になりました。
誰しも、どんな人にも『食べる』ことに纏わる大切な思い出や記憶があると思います。このドラマを通してその思い出をより一層彩っていただけたら嬉しいです。
■関口メンディー（尾藤護役）
今回、初めて囚人役を演じました。尾藤は詐欺の常習犯で、刑務所を出たり入ったりを繰り返しています。
そんな彼の人生に想いを馳せながら、脚本に描かれていないところまで想像を巡らせる過程は、とてもやり甲斐がありました。家庭環境や幼少期のトラウマ、ちょっとしたボタンの掛け違いが積み重なった先にいる尾藤。犯罪は許されないことですが、彼の不器用で人間臭いところを表現出来ていたら嬉しいです。
■生瀬勝久（入江鷹雄役）
小池栄子さんと久しぶりにご一緒できて、楽しく撮影をすることができました。規則に厳しく嫌味な役どころでしたが、間違ったことは言っていないので堂々と演じました。
■國村隼（名取恒太朗役）
多くの人にとっては縁の薄い場所、刑務所。なかなか行く事は無いであろう場所。そこを舞台にしたドラマ「ムショラン三ツ星」は、三ツ星レストランと刑務所とのミスマッチを自由に軽々と結びつけ、そこに集まる色んな人の人生を描き出していきます。
このタイトル通り楽しい作品が出来上がりました。