開催：2026.4.14

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 3 - 9 [ガーディアンズ]

MLBの試合が14日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとガーディアンズが対戦した。

カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。

1回表、2番 アンヘル・マルティネス 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 STL 0-1 CLE

1回裏、3番 アレク・バールソン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-1 CLE

4回表、6番 ダニエル・シュニーマン 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 STL 1-3 CLE、8番 オースティン・ヘッジズ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 STL 1-4 CLE

6回表、9番 ブラヤン・ロッキオ 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 STL 1-6 CLE

6回裏、4番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打って左中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 2-6 CLE

8回表、さらにピッチャーが悪送球でガーディアンズ得点 STL 2-7 CLE、1番 スティーブン・クワン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 STL 2-9 CLE

8回裏、8番 ペドロ・パヘス 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 3-9 CLE

試合は3対9でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はカージナルスのマシュー・リベラトレで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでカージナルスは8勝8敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位。一方ガーディアンズは10勝7敗で（ア・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-14 13:28:34 更新