“サンリオ”当りくじに新作！ ぷっくりデザインのキャリーケースやポーチが登場
サンリオキャラクターズのぷっくりデザインをあしらったグッズがそろう「サンリオキャラクターズ当りくじ」が、4月18日（土）から、全国の「ローソン」店舗および「サンリオショップ」などで発売される。
【写真】ぷっくりデザインがかわいすぎる！ サンリオ当りくじ景品一覧
■“サンリオ”当りくじ新作の目玉は？
今回登場するのは、ピンクや水色を基調としたデザインに、ハートやリボンモチーフを加えた日常アイテムがそろう、全25等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
目玉の1等には、ぷっくりとした見た目がかわいい、ハローキティやシナモロール、ポムポムプリンなどおなじみのキャラクターが前面に集合した「キャリーケース」が用意された。
また、2等にウサハナとシナモロールの「バニティケース」、3等に夏のレジャーにも便利な「バスタオル」がラインナップ。
さらに、「キーホルダー」、「ハンドタオル」、「ポーチ」などが続くほか、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞は、ピンクと白のコントラストがインテリアを彩る「アップリケクッション」が採用されている。
【写真】ぷっくりデザインがかわいすぎる！ サンリオ当りくじ景品一覧
■“サンリオ”当りくじ新作の目玉は？
今回登場するのは、ピンクや水色を基調としたデザインに、ハートやリボンモチーフを加えた日常アイテムがそろう、全25等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
また、2等にウサハナとシナモロールの「バニティケース」、3等に夏のレジャーにも便利な「バスタオル」がラインナップ。
さらに、「キーホルダー」、「ハンドタオル」、「ポーチ」などが続くほか、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞は、ピンクと白のコントラストがインテリアを彩る「アップリケクッション」が採用されている。