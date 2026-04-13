４月の肌、放置は危険。40代から見直したい“老け見え加速”を防ぐスキンケア３選
４月は一年の中でも肌が大きく揺らぎやすい時期。紫外線の急増に加え、寒暖差、乾燥、花粉などの外的ストレスが一気に重なり、気づかないうちに肌のコンディションが崩れていきます。特に40代以降の肌はバリア機能が低下しやすく、放っておくと“なんとなくくすむ”“疲れて見える”といった老け見えに直結。だからこそ今、スキンケアの見直しが必要です。今回は、忙しい日々でも頼れる最新技術搭載の３アイテムを厳選して紹介します。
環境に左右されない透明感へ【フラルネ】新ブライトラインで肌の土台から立て直す
乾燥やゆらぎに悩みつつ、透明感も諦めたくない人にこそ試してほしいのが、フラルネの「フラルネ ブライトリファイン ミルク f」と「フラルネ ブライトセラム イン トータル」。細胞レベルの働きに着目した設計で、環境に左右されにくい肌状態へと導きます。
▲（上）フラルネ ブライトリファイン ミルク f（美白乳液）【医薬部外品】 ※M/EMの2種 110g：各￥3,300（税込）、200g：各￥5,500（税込） ※編集部調べ、（下）フラルネ ブライトセラム イン トータル（美白美容液）【医薬部外品】 40ml ￥5,500（税込）※編集部調べ
特に「フラルネ ブライトリファイン ミルク f」は、アルビオンの代名詞でもある先行乳液。洗顔後すぐに使うことで、硬くなりがちな肌をやわらげ、後に使う化粧水や美容液のなじみを底上げします。一方、「フラルネ ブライトセラム イン トータル」は、透明感ケアに加えて、うるおい・ハリ・ツヤまでトータルにカバー。キメの整ったなめらかな肌へと導き、触れた瞬間の質感まで変えてくれるのが特徴です。
守るだけじゃないUVへ【ドクターシーラボ®】日中もケアが続くUV美容液
「きちんとケアしているのに日中にくすむ」そんな悩みには、UVアイテムの進化を取り入れるのが近道。ドクターシーラボ®の「クリニシールドUVスキンケア」は、紫外線をブロックするだけでなく、乾燥や色ムラといった“にごり因子”に同時アプローチする設計です。
▲ドクターシーラボ® クリニシールドUVスキンケア 30g ￥5,280（税込） SPF50+・PA++++ 耐水性★ ※価格は編集部調べ / （画像右上）白色の乳液のようなテクスチャー、（画像右下）なじませた後肌は白浮きなし
美容液のような感覚で使えるのが特徴で、紫外線対策をしながら美容成分を肌に届け、日中の肌環境を整え続けます。さらに、白浮きしない自然な仕上がりと、軽やかでストレスのないテクスチャーも魅力。敏感に傾いた肌でも取り入れやすく、“守る＋整える”を同時に叶えてくれる１本です。
まずは“うるおい”を立て直す【イプサ】進化した名品で肌の基礎を底上げ
「色々試しても手応えがない」と感じたときは、シンプルに土台ケアを見直すのが正解。そこで頼れるのが、12年ぶりに刷新された「イプサ ザ・タイムR アクア e」。うるおいを与えるだけでなく、溜めて保ち、めぐらせるまでを一貫してサポートする新保湿技術が搭載されています。
▲イプサ ザ・タイムR アクア e（医薬部外品） 100mL：￥3,520（税込）、200mL：￥5,500（税込） ※価格は編集部調べ / （下画像）左側：塗布後、右側：塗布前
さらりとしたテクスチャーながら、肌にのせるとしっかり密着。内側から水分で満たされるような感覚で、ふっくらとやわらかな肌印象へと導きます。ゆらぎやすい季節でも安定したコンディションを保ちやすく、毎日のケアの軸として頼れる存在です。
新生活で忙しくなる４月は、どうしてもスキンケアが後回しになりがち。でも、肌は確実にダメージを受け続けています。だからこそ、“与えるだけ”“守るだけ”ではなく、複数の悩みに同時に応えるアイテム選びが重要。シンプルでも効果的なケアに切り替えることで、肌印象は大きく変わります。無理に手数を増やすのではなく、“今の肌に必要なものを選ぶ”ことが大人の正解。毎日のケアを見直して、新シーズンを軽やかな肌コンディションでスタートしてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai、問（フラルネ）：アルビオン 0120‐114‐225、問（ドクターシーラボ®）：0120‐371‐217、問（イプサ）：お客様窓口 0120‐523‐543＞
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