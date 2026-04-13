DECORTÉ（コスメデコルテ）2026年夏新作コスメ情報が到着！一人ひとりの肌と骨格を美しく魅せる『ルージュデコルテ クリームグロウ』に、明るく華やかな新色（27G／28G／29G）が登場。4月16日（木）より発売されます。今回は、編集部によるリアルな口コミ・レビューつきでご紹介します。

DECORTÉ（コスメデコルテ）2026年夏新作コスメ

DECORTÉ（コスメデコルテ） 2026年夏新作コスメ 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ（コスメデコルテ） 2026年夏新作コスメ 『ルージュデコルテ クリームグロウ』



DECORTÉ（コスメデコルテ）の2026年夏新作コスメコスメ情報をお届け！



一人ひとりの肌と骨格を美しく魅せる『ルージュデコルテ クリームグロウ』に、明るく華やかな新色が登場。

2026年4月16日（木）より発売されます。



今回は、気になるスウォッチや編集部によるリアルな使用感のレビューをご紹介します。 こんにちは、ふぉーちゅん編集部です。DECORTÉ（コスメデコルテ）の2026年夏新作コスメコスメ情報をお届け！一人ひとりの肌と骨格を美しく魅せる『ルージュデコルテ クリームグロウ』に、明るく華やかな新色が登場。2026年4月16日（木）より発売されます。今回は、気になるスウォッチや編集部によるリアルな使用感のレビューをご紹介します。

DECORTÉ（コスメデコルテ）ってどんなブランド？

DECORTÉ（コスメデコルテ） 2026年夏新作コスメ 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ（コスメデコルテ） 2026年夏新作コスメ 『ルージュデコルテ クリームグロウ』

DECORTÉ（コスメデコルテ）は、KOSE（コーセー）が展開する日本発のプレステージコスメブランド。



ブランド名には、“誇りある美”を全ての方へ届けたいという想いが込められています。



独自技術を搭載したスキンケアからメイクアップ、フレグランスまで幅広いアイテムを展開し、上質な使い心地にも定評があります。



そんなDECORTÉ（コスメデコルテ）ではこの春、人気の「ルージュデコルテ」シリーズに新作ティントリップが登場し話題に。



蛍光色に転ばず、自然な血色感が続く『ルージュデコルテ ティント ＆ プランプ』については、ふぉーちゅん別記事にて詳しくレビューしているので、あわせてチェックしてみてくださいね♡

DECORTÉ（コスメデコルテ）｜ルージュデコルテ クリームグロウ

DECORTÉ（コスメデコルテ） 2026年夏新作コスメ 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ（コスメデコルテ） 2026年夏新作コスメ 『ルージュデコルテ クリームグロウ』

“血色ツヤ”を叶えるアイコンリップに、明るく華やかな新3色がお目見え♡

商品特徴

DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』

『ルージュデコルテ クリームグロウ』は、体温でとろけるようになじむ、クリーミーな塗り心地が特徴のリップスティック。



ひと塗りでみずみずしいうるおいを与え、ふっくらとしたツヤ唇を演出します。

DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』

この夏の新色は、既存色と同様に、独自の色理論から肌と唇の血色感の延長線上から導き出したカラーを厳選。



どんな肌トーンにも調和し、上質な血色感をもたらします。

肌と骨格を美しく引き立てながら、心弾むような彩りまで叶えるリップスティックです。

DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』

さらに、美容成分を贅沢に配合しているのも魅力です。



独自成分シャルルドミルローズエキス*1を配合し、素の唇の美しさをサポート。

うるおいを届けて保持する「HYDRO STAY CAPSULE EX*2」により、水分の蒸散を抑えます。



さらに、保湿成分として西洋アカマツエキス（セイヨウアカマツ球果エキス）、アセロラ果実エキス、ハマナス花エキス、ヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na・加水分解ヒアルロン酸）を配合。



うるおいを長時間キープしながら、ハリ感のある唇へと導きます。



*1 ガリカバラ花エキス（保湿成分）

*2 レシチン・シリカ・スクワラン（全て保湿成分）

DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』

究極のツヤと美しいフォルムを叶え、つけたての仕上がりが12時間*3持続するのもポイントです。



*3 DECORTÉ（コスメデコルテ）調べ。効果には個人差があります。

カラーバリエーション＜新3色＞

DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 27G 28G 29G DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 27G 28G 29G

新色は、青み系のレッドやミルキーなピンク、コーラルレッドなど明るく華やかな3色が揃います。

DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 27G 28G 29G DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 27G 28G 29G

● 27G vibrant petal

花のように鮮やかで、ほんのり青みを帯びたヴァイブラントレッド



● 28G little romance

可憐さの奥に大人のシックが見え隠れするミルキーピンク



● 29G flower song

明るい輝きと華やかさが共鳴するコーラルレッド



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 28G DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 28G

『ルージュデコルテ クリームグロウ』を実際に使ってみました！



なめらかでとろけるようなテクスチャー。

スルッと軽やかに伸び、やわらかく唇にフィットします。



重たさを感じにくく、ベタつきにくい快適なつけ心地です♡

DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 28G DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 28G

また、乾燥しにくく、しっとりとしたうるおい感が続くのもうれしいポイント。



ティッシュオフしても、ほんのり血色感が残りました。

DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 27G 28G 29G DECORTÉ（コスメデコルテ） 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 27G 28G 29G

仕上がりは、ツヤ感のあるむっちりとした唇に。



縦ジワが目立ちにくく、なめらかな印象に整います。



発色はしっかりとしており、もとの唇の色を自然にカバーしてくれるのもうれしいポイントです♡

発売・商品情報

ブランド名：DECORTÉ（コスメデコルテ）

商品名：ルージュデコルテ クリームグロウ

種類：新3色

容量：3.5g

価格：5,500円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2026年4月16日（木）

販売場所：DECORTÉ（コスメデコルテ）取扱店、公式オンラインショップ

新作コスメを絶対に購入したいなら？

DECORTÉ（コスメデコルテ） 2026年夏新作コスメ 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ（コスメデコルテ） 2026年夏新作コスメ 『ルージュデコルテ クリームグロウ』

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



デパコスに関しては、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

〕縮鵑鬚靴胴愼する

予約して購入する方法は、発売日に確実にアイテムを買える権利を事前に手に入れるようなもの。3つの方法の中では、予約をするというのが一番確実に購入できる方法でしょう。



予約開始日にショップに行って、予約手続きをすればOK◎

発売日以降、商品購入の期限までに店舗に商品を取りにいきましょう。



ブランドによっては、ネットでの事前予約を受け付けているブランドもありますので、店頭予約が必要か、ネット予約が可能かもチェックしておきましょう。場合によっては、電話予約を受け付けている百貨店もあります。

また、人気ブランドの新作コスメは、予約開始日の開店時間に合わせて行っても開店前に整理券が配布され、予約分終了となることもあります。確実に手に入れるなら、最低でも開店時間の1時間前には現地に到着していたほうが良いでしょう。時期にもよるため、昨年の動向やSNSで随時状況を調査した方が良さそうです。



ただ、新型コロナウイルスの影響で店舗での予約を受け付けていない可能性もあるので、その際は店舗のHPなどをご確認ください。

発売日当日にお店に並ぶ

予約販売分とは別に、当日分の在庫を持っているブランドや、キャンセル分の販売などもあるので、予約ができなかった場合には、当日店舗に行って購入をしましょう。



ただ、予約販売時と同様にすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めに並ぶことをおすすめします。



店頭限定のギフトセットや名入れサービス・プレゼント包装などがあるブランドも多いので、贈り物を探している方は直接店舗に足を運ぶと良いかもしれません。

ネット通販（オンラインショップ）で購入する

百貨店のカウンターでの接客を受けるのが苦手で買いづらいからネットで買いたいという方もいるのでは？



近年ではオンライン限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されている方は年々増えているので、人気のあるブランド、かつ人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくことはもちろん、公式サイトや百貨店の通販サイトなど様々な通販サイトで同時に販売開始されるケースもあるので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの？

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ（ノベルティ）がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販（オンラインショップ）サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。

代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹（ISETAN BEAUTY online）

●大丸・松坂屋

●郄島屋

●阪急百貨店・阪神百貨店（HANKYU HANSHIN E-STORES）

●そごう・西武百貨店（e.デパート）



各百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。また、近年では各百貨店限定のカラーや限定のセットなども販売されています。



商品毎で販売している店舗・通販サイトが異なる場合があるので、前述しているそれぞれの商品情報をしっかりとご確認ください。



コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。

大人気『ルージュデコルテ クリームグロウ』の新色をチェック♡

DECORTÉ（コスメデコルテ） 2026年夏新作コスメ 『ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ（コスメデコルテ） 2026年夏新作コスメ 『ルージュデコルテ クリームグロウ』

いかがでしたか？今回は、DECORTÉ（コスメデコルテ）の2026年夏新作『ルージュデコルテ クリームグロウ』新色をご紹介しました。



とろけるような塗り心地と、自然な血色ツヤが魅力の人気リップ。



今回の新色は、ひと塗りで顔の印象を明るく見せてくれるような、華やかさと上品さを兼ね備えた3色です♡



気分やメイクに合わせて、この夏の1本を選んでみてくださいね。



2026年4月16日（木）より発売されますので、気になった方はぜひお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2026年夏コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

この記事を読んだあなたにおすすめしたい記事がこちら▼

ふぉーちゅんとは？

過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE（ふぉーちゅん）。



現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴8年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。



＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞

●日本化粧品検定（コスメ検定）1級

●コスメコンシェルジュ

●顔タイプアドバイザー1級

●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）

●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）

●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）



そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ（中国 / 韓国 / タイetc.） などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け！



新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。

あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡



▶︎FORTUNE（ふぉーちゅん）編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。

https://fortune-girl.com/guideline

--------------------------------------------------

【執筆】使用感は、化粧品検定1級/美容ライター歴8年以上の編集部ライターによる感想です。

--------------------------------------------------