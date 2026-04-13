（新静岡セノバ前から中継 永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（永井 大勝 アナウンサー）

「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。紹介していただけるのは「田子重 西中原店」の増田店長です。きょうのおすすめの食材はこちらです、「トマト」。





（松浦 悠真 気象予報士）トマト。おいしいですよね。（永井 大勝 アナウンサー）彩野菜でいいですよね。このトマト、先週に比べ10％ほど安くなっていて、理由が…気温が上がったことにより出荷量が増えたそうです。きょうはスタジオに野菜ソムリエの澤井さんがいらっしゃるということで…トマトの豆知識教えてください。（スタジオ･澤井 志帆 アナウンサー）栄養素の話なんですけど…、強い抗酸化力を持つビタミンCや、むくみ解消に効果的なカリウムが豊富に含まれていて、こういった水溶性ビタミンというのは、生で食べると、より効果的に摂取できるんだそうです。今…熊本のトマト出荷量が多いみたいですね。（永井 大勝 アナウンサー）そうなんですか…松浦さん、今の説明聞いていかがですか？（松浦 悠真 気象予報士）非常にわかりやすい。本当に。（スタジオ･澤井 志帆 アナウンサー）シリーズ化していただければ…。（松浦 悠真 気象予報士）ちょっと僕もむくみやすいところがあるので…いいってことですよね。（永井 大勝 アナウンサー）そのトマトなんですけれども…では、きょうの販売価格を見ていきましょう。田子重西中原店では150円で販売されていたということで…、先週は170円で販売されていたので、20円ほどお安くなっています。他のスーパーでは105円と、お安く買い求めできる…そのトマトなんですけれども、ここからは、そのトマトを使った簡単レシピを紹介していきます。こちらです。・「おかかトマト」（松浦 悠真 気象予報士）おかかと合わせましたか…。（永井 大勝 アナウンサー）そうなんですよ。これ5分で簡単レシピですので、まずは作り方をご覧ください。トマトは食べやすい大きさに切って、ショウガは千切りに。そして、かいわれ大根は根元を切り落としてください、ボウルに酢、オリーブオイル、砂糖、塩を入れて混ぜて、ショウガ、かつお節を加えて混ぜてください。最後にトマトとかいわれ大根を加えて混ぜたら完成。（スタジオ出演者 試食）（永井 大勝 アナウンサー）さあ、この「おかかトマト」ですが…5分で簡単レシピ…できますので、ぜひお試しください。