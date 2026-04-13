外国証券 先物取引高情報まとめ（4月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5722( 5709)
9月限 39( 39)
TOPIX先物 6月限 6075( 6075)
日経225ミニ 5月限 4298( 4298)
6月限 130398( 130398)
7月限 103( 103)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3022( 3022)
9月限 65( 65)
TOPIX先物 6月限 7015( 7015)
日経225ミニ 5月限 2540( 2540)
6月限 60116( 60116)
7月限 63( 63)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 0)
TOPIX先物 6月限 104( 104)
日経225ミニ 6月限 375( 375)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1090( 316)
TOPIX先物 6月限 936( 932)
日経225ミニ 6月限 4585( 4581)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 863( 863)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 2306( 2306)
日経225ミニ 5月限 158( 158)
6月限 3090( 3090)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 493( 490)
TOPIX先物 6月限 1196( 1196)
日経225ミニ 6月限 1259( 1259)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1939( 1939)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 4182( 4182)
日経225ミニ 5月限 1964( 1964)
6月限 31614( 31614)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 183( 166)
TOPIX先物 6月限 479( 479)
日経225ミニ 6月限 1383( 1383)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 128( 128)
TOPIX先物 6月限 144( 144)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 24( 24)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 150( 150)
TOPIX先物 6月限 54( 54)
日経225ミニ 5月限 70( 70)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5722( 5709)
9月限 39( 39)
TOPIX先物 6月限 6075( 6075)
日経225ミニ 5月限 4298( 4298)
6月限 130398( 130398)
7月限 103( 103)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3022( 3022)
9月限 65( 65)
TOPIX先物 6月限 7015( 7015)
日経225ミニ 5月限 2540( 2540)
6月限 60116( 60116)
7月限 63( 63)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 0)
TOPIX先物 6月限 104( 104)
日経225ミニ 6月限 375( 375)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1090( 316)
TOPIX先物 6月限 936( 932)
日経225ミニ 6月限 4585( 4581)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 863( 863)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 2306( 2306)
日経225ミニ 5月限 158( 158)
6月限 3090( 3090)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 493( 490)
TOPIX先物 6月限 1196( 1196)
日経225ミニ 6月限 1259( 1259)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1939( 1939)
9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 4182( 4182)
日経225ミニ 5月限 1964( 1964)
6月限 31614( 31614)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 183( 166)
TOPIX先物 6月限 479( 479)
日経225ミニ 6月限 1383( 1383)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 128( 128)
TOPIX先物 6月限 144( 144)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 24( 24)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 150( 150)
TOPIX先物 6月限 54( 54)
日経225ミニ 5月限 70( 70)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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