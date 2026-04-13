　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5722(　　5709)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　39(　　　39)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6075(　　6075)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4298(　　4298)
　　　　　 　 　 6月限　　　130398(　130398)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 103(　　 103)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3022(　　3022)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　65(　　　65)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7015(　　7015)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2540(　　2540)
　　　　　 　 　 6月限　　　 60116(　 60116)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　63(　　　63)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 104(　　 104)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 375(　　 375)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1090(　　 316)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 936(　　 932)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4585(　　4581)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 863(　　 863)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2306(　　2306)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 158(　　 158)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3090(　　3090)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 493(　　 490)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1196(　　1196)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1259(　　1259)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1939(　　1939)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4182(　　4182)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1964(　　1964)
　　　　　 　 　 6月限　　　 31614(　 31614)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 183(　　 166)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 479(　　 479)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1383(　　1383)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 128(　　 128)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 144(　　 144)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　24(　　　24)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 150(　　 150)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　54(　　　54)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　70(　　　70)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース