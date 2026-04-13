オズグッド・パーキンス監督×NEON『キーパー』ご近所さんのゴミ袋に女性の遺体!? 本編映像＆場面写真解禁
『ロングレッグス』で一大センセーションを巻き起こしたオズグッド・パーキンス監督×気鋭スタジオ・NEONの最新タッグ作となる映画『KEEPER／キーパー』より、本編クリップと場面写真が解禁された。
【動画】この山荘は何かがおかしい――『KEEPER／キーパー』本編映像
交際相手の男性からロマンチックな週末旅行に誘われた女性を主人公にした本作は、いわゆる“山小屋／山荘もの”のホラーとして幕を開ける。しかし、その後は予測不能の奇怪な出来事が相次ぎ、見る者は主人公同様に現実と悪夢の境界さえ見失い、この世のあらゆる常識もホラーの約束事も通用しない極限恐怖に理性を狂わされていく。
交際1周年を迎えたリズと、医師でどこか謎めいたところがあるマルコム。この先の人生プランを考えたいリズは、彼の気持ちを測りかねていた。そんな折、マルコムの山荘で記念旅行をすることになった2人。特別なものにしたかったリズだが、医師であるマルコムは急きょ病院から呼び出しに遭い、リズは一人取り残されてしまう。
洗練されたデザインでありながら、窓にはブラインドやカーテンはなく、時折物音がするどこか不気味な山荘と、自分の置かれた状況にいら立ちを隠せないリズ。暇を持て余し友人に電話をするも、マルコムをよく思っていない彼女はマルコムが妻帯者ではないかとリズの気持ちを逆なですることばかり言う。リズがブチギレて電話を切ったところから 本編クリップの映像は始まる。
「クソビッチ」とつぶやきながら、気分転換に双眼鏡をのぞき込み、美しい木々を眺め始めたリズ。のぞいた先にはマルコムのいとこダレンの別荘が見えた。視線を徐々に下に移していくとゴミ袋が積み重ねられたエリアがあり、その一つが破け、裂け目からダレンの恋人ミンカと思われる女性の顔がのぞいていた。驚き思わず目を背けるリズ。今見たのは幻か、それとも…。マルコムへの不審と、現実か悪夢か分からないこの山荘の不穏な雰囲気と出来事は徐々にリズを追い詰め、底知れない恐怖に陥れていく。
場面写真では、外国人モデルのミンカがなぜか2人、しかも一人は違和感のある小ささで映し出されている。また、逆さまの構図で収められたチョコレートケーキを前にうっとりした表情を浮かべるリズ、頭部にビニール袋をかぶりポーズを取る謎の人物、恐怖に顔をゆがめるいくつもの女性の表情、取りつかれたようにノートに顔を擦り付けながら何かを描くリズなど、この映画の不気味さを切り取ったものになっている。
映画『KEEPER／キーパー』は、5月29日より全国公開。
【動画】この山荘は何かがおかしい――『KEEPER／キーパー』本編映像
交際相手の男性からロマンチックな週末旅行に誘われた女性を主人公にした本作は、いわゆる“山小屋／山荘もの”のホラーとして幕を開ける。しかし、その後は予測不能の奇怪な出来事が相次ぎ、見る者は主人公同様に現実と悪夢の境界さえ見失い、この世のあらゆる常識もホラーの約束事も通用しない極限恐怖に理性を狂わされていく。
洗練されたデザインでありながら、窓にはブラインドやカーテンはなく、時折物音がするどこか不気味な山荘と、自分の置かれた状況にいら立ちを隠せないリズ。暇を持て余し友人に電話をするも、マルコムをよく思っていない彼女はマルコムが妻帯者ではないかとリズの気持ちを逆なですることばかり言う。リズがブチギレて電話を切ったところから 本編クリップの映像は始まる。
「クソビッチ」とつぶやきながら、気分転換に双眼鏡をのぞき込み、美しい木々を眺め始めたリズ。のぞいた先にはマルコムのいとこダレンの別荘が見えた。視線を徐々に下に移していくとゴミ袋が積み重ねられたエリアがあり、その一つが破け、裂け目からダレンの恋人ミンカと思われる女性の顔がのぞいていた。驚き思わず目を背けるリズ。今見たのは幻か、それとも…。マルコムへの不審と、現実か悪夢か分からないこの山荘の不穏な雰囲気と出来事は徐々にリズを追い詰め、底知れない恐怖に陥れていく。
場面写真では、外国人モデルのミンカがなぜか2人、しかも一人は違和感のある小ささで映し出されている。また、逆さまの構図で収められたチョコレートケーキを前にうっとりした表情を浮かべるリズ、頭部にビニール袋をかぶりポーズを取る謎の人物、恐怖に顔をゆがめるいくつもの女性の表情、取りつかれたようにノートに顔を擦り付けながら何かを描くリズなど、この映画の不気味さを切り取ったものになっている。
映画『KEEPER／キーパー』は、5月29日より全国公開。