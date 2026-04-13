お笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。日大芸術学部の美術学科に合格したと初めて明かし、既に在籍しているサークルも明かした。

土屋は10日、自身のインスタグラムで、2年間予備校に通いながら美大受験に挑戦していたことを報告。「この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と明かしている。

今回、土屋は左足骨折の松本明子に代わり代役で進行を務めた。土屋は合格した大学名を伏せていたが、今放送で初言及。「私が今、通っている大学は日本大学芸術学部でございます」と前置きした上で「高田（文夫）先生の後輩になります！」と語った。日芸出身の高田文夫氏が「出ました。あそこが一番難しいんだろ？」と言うと、土屋は「大変でした。何とか入れました」と明かした。受験科目はデッサンと面接だという。

そして「新入生歓迎式典っていうのがあって。間に合わなかったけど行ったら、サークルの勧誘がいっぱいあって。僕だけオジサンだから誰もチラシくれなかったんですけど」と状況を説明。「1人だけ気付いた子がいて。その子が落研なんですよ。落語研究会の子だけチラシを渡してくれた」と語った上で「早速在籍しました。入りました」と告白。日芸卒で落研出身の高田氏は「もう入ったの？」と驚きつつも「稽古つけるぞ、今から。俺が大学OBとして。名人だからな」と興奮気味に語った。