森永製菓おなじみの味がファミリーマートで大変身 「森永ホットケーキ」は中華まんに、「エンゼルパイ」は“生”に
ファミリーマートは、森永製菓とのコラボスイーツを8種類発売する「森永コラボ」キャンペーンを、14日から全国のファミリーマート約1万6400店にて実施する。
【写真】ツヤツヤとろ〜り…『ホットケーキまん（塩キャラメル）』
今回、森永製菓のロングセラー菓子をイメージしたスイーツ、中華まんなどファミリーマート限定商品8種類を発売する「森永コラボ」キャンペーンを実施。おなじみの「森永ミルクキャラメル」、発売から65年の「エンゼルパイ」のほか「小枝」「森永ミルクココア」「森永ホットケーキミックス」「チョコボール」など誰もが知るおなじみの味わいをさまざまな商品で表現した。
さらに、2021年以降、毎年数量限定で発売しスイーツ系中華まんの初週販売数No.1を5年連続で記録している、森永製菓とのコラボ商品「バター香るホットケーキまん」は、初の塩キャラメルフレーバーで登場。
■森永製菓コメント
ファミリーマート様の45周年という節目にあわせて、森永製菓の人気ブランドをテーマにした「森永フェア」が実現したことを、大変うれしく思っています。
各商品は、日頃よりご愛顧いただいている弊社人気ブランドの味わいの魅力を活かしつつ、ファミリーマート様ならではの企画として開発いたしました。
試作を重ねて仕上げた自信作ですので、ぜひこの機会にお楽しみください。
■商品詳細（価格は全て税込）
「生エンゼルパイ」298円
1961年に誕生したロングセラー菓子「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザート。ホイップとマシュマロを花のような形のビスケットでサンドしてチョコでコーティングした。
「小枝クレープ」298円
「小枝」をイメージしたクレープ。もちもち食感のクレープ生地に、チョコクリーム、クランチ、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフをトッピングした。
「窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン」230円
「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージしたプリン。とろける食感のキャラメル風味のプリンに、キャラメルソースをトッピングした。
「森永ミルクキャラメルマドレーヌ」178円
「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージした、しっとりした生地のマドレーヌ。キャラメルの香ばしい風味と、なつかしい甘さが楽しめる。
「森永ミルクココアタルト」180円
「森永ミルクココア」の味わいをイメージしたタルト。ココアの風味とミルクの甘さが広がる。
「森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）」185円
「森永ホットケーキ」をイメージしたふんわり生地に、森永キャラメルソースと、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングを入れた中華まん。ふわっ、とろ〜り、あまじょっぱい味わいに仕上げた。
「エンゼルパイバニラ」118円
チョコレート、マシュマロ、ビスケットが1度に楽しめる大満足のエンゼルパイ。マシュマロのふわふわっとした食感ともっちり感を心ゆくまで味わえる。
「キョロちゃんのカリカリピーナッツ」149円
チョコボールで使っているピーナッツをクリスプ層で包んだ、おつまみにもぴったりなピーナッツ菓子。カリカリサクサク！止まらないおいしさが特長。
【写真】ツヤツヤとろ〜り…『ホットケーキまん（塩キャラメル）』
今回、森永製菓のロングセラー菓子をイメージしたスイーツ、中華まんなどファミリーマート限定商品8種類を発売する「森永コラボ」キャンペーンを実施。おなじみの「森永ミルクキャラメル」、発売から65年の「エンゼルパイ」のほか「小枝」「森永ミルクココア」「森永ホットケーキミックス」「チョコボール」など誰もが知るおなじみの味わいをさまざまな商品で表現した。
■森永製菓コメント
ファミリーマート様の45周年という節目にあわせて、森永製菓の人気ブランドをテーマにした「森永フェア」が実現したことを、大変うれしく思っています。
各商品は、日頃よりご愛顧いただいている弊社人気ブランドの味わいの魅力を活かしつつ、ファミリーマート様ならではの企画として開発いたしました。
試作を重ねて仕上げた自信作ですので、ぜひこの機会にお楽しみください。
■商品詳細（価格は全て税込）
「生エンゼルパイ」298円
1961年に誕生したロングセラー菓子「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザート。ホイップとマシュマロを花のような形のビスケットでサンドしてチョコでコーティングした。
「小枝クレープ」298円
「小枝」をイメージしたクレープ。もちもち食感のクレープ生地に、チョコクリーム、クランチ、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフをトッピングした。
「窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン」230円
「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージしたプリン。とろける食感のキャラメル風味のプリンに、キャラメルソースをトッピングした。
「森永ミルクキャラメルマドレーヌ」178円
「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージした、しっとりした生地のマドレーヌ。キャラメルの香ばしい風味と、なつかしい甘さが楽しめる。
「森永ミルクココアタルト」180円
「森永ミルクココア」の味わいをイメージしたタルト。ココアの風味とミルクの甘さが広がる。
「森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）」185円
「森永ホットケーキ」をイメージしたふんわり生地に、森永キャラメルソースと、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングを入れた中華まん。ふわっ、とろ〜り、あまじょっぱい味わいに仕上げた。
「エンゼルパイバニラ」118円
チョコレート、マシュマロ、ビスケットが1度に楽しめる大満足のエンゼルパイ。マシュマロのふわふわっとした食感ともっちり感を心ゆくまで味わえる。
「キョロちゃんのカリカリピーナッツ」149円
チョコボールで使っているピーナッツをクリスプ層で包んだ、おつまみにもぴったりなピーナッツ菓子。カリカリサクサク！止まらないおいしさが特長。