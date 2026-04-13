◇インターリーグ ドジャース2―5レンジャーズ（2026年4月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）は12日（日本時間13日）のレンジャーズ戦に先発登板したが4回、94球を投げ、5安打2失点で降板して2敗目を喫した。

中6日のマウンドで安定した投球をすることはできなかった。4回まで要した球数は94球。毎回の5四球は自己ワーストタイ。22人の打者に対し、3ボールまでいった打者が7人と苦闘ぶりを物語っていた。

それでも佐々木は試合後「反省は球数が多かったので、イニングを投げられなかったこと。得点圏に走者を背負いながらも、初回、2回を粘れたところは良かったですし、三振をとれたところも良かったかなと思う」と前向きに話した。「三振に関しては、きょうはフォーク（スプリット）が良かった。ベース板の上を行く球が多かったですし、落差もきょうはあったと思うので良かった」と前向きに話した。

初回無死一、二塁のピンチは中軸を3者連続三振にとった。大谷の先頭打者弾で先制してもらった2回も先頭打者に四球を与えるなど1死二、三塁のピンチを招いたが、後続を打ち取った。しかし、3回。先頭のカーターに高めの直球を右中間席に運ばれ同点とされると、2死無走者から安打と四球で2死一、二塁となった後、スミスにスプリットを右前へ運ばれた。さらに四球を与えて2死満塁とピンチを背負う。スタンドからは朗希コールを受け、何とか2失点で防いだが、先発の責任は果たせなかった。

メジャー自己最多の6三振を奪ったが、まだ良い球を悪い球がはっきりしており、最速は98.3マイル(約158.2キロ）にとどまった。

まだ投球フォームも試行錯誤を重ねている。次のステップを聞かれると「3登板で、4回、5回、4回とイニングがそこまで食えていない。なるべく中継ぎに負担をかけないように、少ない失点で長いイニングを投げることが目標です」と語った。