米株価指数先物 大幅下落、ダウ490ドル安 米イラン協議決裂
米株価指数先物 大幅下落、ダウ490ドル安 米イラン協議決裂
東京時間07:10現在
ダウ平均先物JUN 26月限 47639.00（-490.00 -1.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6777.25（-78.00 -1.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24936.25（-345.00 -1.36%）
米株先物は大幅下落、ダウは490ドル安。
先週末の米イラン協議は決裂、合意に至らず終わった。トランプ氏は米国がホルムズ海峡を封鎖すると発表。イランは米国による海峡封鎖は許さない、米軍の動きを監視監督していると牽制。
原油先物が急騰しており、インフレ懸念も再燃。
東京時間07:10現在
ダウ平均先物JUN 26月限 47639.00（-490.00 -1.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6777.25（-78.00 -1.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24936.25（-345.00 -1.36%）
米株先物は大幅下落、ダウは490ドル安。
先週末の米イラン協議は決裂、合意に至らず終わった。トランプ氏は米国がホルムズ海峡を封鎖すると発表。イランは米国による海峡封鎖は許さない、米軍の動きを監視監督していると牽制。
原油先物が急騰しており、インフレ懸念も再燃。