米株価指数先物　大幅下落、ダウ490ドル安　米イラン協議決裂

東京時間07:10現在
ダウ平均先物JUN 26月限　47639.00（-490.00　-1.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6777.25（-78.00　-1.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24936.25（-345.00　-1.36%）

米株先物は大幅下落、ダウは490ドル安。

先週末の米イラン協議は決裂、合意に至らず終わった。トランプ氏は米国がホルムズ海峡を封鎖すると発表。イランは米国による海峡封鎖は許さない、米軍の動きを監視監督していると牽制。

原油先物が急騰しており、インフレ懸念も再燃。