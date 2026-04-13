米株価指数先物 大幅下落、ダウ490ドル安 米イラン協議決裂 米株価指数先物 大幅下落、ダウ490ドル安 米イラン協議決裂

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米株価指数先物 大幅下落、ダウ490ドル安 米イラン協議決裂



東京時間07:10現在

ダウ平均先物JUN 26月限 47639.00（-490.00 -1.02%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6777.25（-78.00 -1.14%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24936.25（-345.00 -1.36%）



米株先物は大幅下落、ダウは490ドル安。



先週末の米イラン協議は決裂、合意に至らず終わった。トランプ氏は米国がホルムズ海峡を封鎖すると発表。イランは米国による海峡封鎖は許さない、米軍の動きを監視監督していると牽制。



原油先物が急騰しており、インフレ懸念も再燃。

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