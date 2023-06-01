“スーパースター”西城秀樹さん、全ヒットシングルのサブスク解禁決定 第1弾は誕生日に43曲配信【一覧】
歌手・俳優として活躍し、2018年に亡くなったスーパースター・西城秀樹さんのデビュー55周年を記念して、全ヒットシングルのサブスク配信解禁が決まった。
【画像多数】西城秀樹さんのヒット曲ずらり…懐かしのジャケット
第一弾では、西城さんの誕生日、4月13日に1972年のデビューから1982年までのシングル曲43曲を「HIDEKI SINGLES Vol.1」として、主要音楽ストリーミングサービス／ダウンロードサイトにて配信スタートする。
「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」「激しい恋」「情熱の嵐」「ブーメラン・ストリート」「傷だらけのローラ」「ブーツを脱いで朝食を」「ブルースカイブルー」「眠れぬ夜」など、ヒデキの数々の大ヒット曲がそろう。
第二弾は、5月16日に配信開始。トレードマークだったロングヘア―をカットしSEXYな姿が鮮烈な印象を与えた1983年の「ギャランドゥ」を皮切りに、ワム！の珠玉のバラードを大人の魅力で歌い上げた「抱きしめてジルバ−Careless Whisper−」、さらにTVアニメ「ちびまる子ちゃん」エンディングテーマとして新境地を開拓した「走れ正直者」など、デビューから10年以上を経て、“アイドル”時代とはひと味もふた味も違う新たな魅力にあふれたヒデキが堪能できる。
さらに、1978年に後楽園球場で行った伝説のライブ映像が、『HIDEKI SAIJO BIG GAME 1978 Stadium Live in Tokyo』としてBlu-Ray／DVD化され、5月2日に発売されることが決定。日本人男性ソロアーティストとして初といわれるスタジアムライブで、歌声に対してのファンの黄色い歓声「ヒデキっ！」というオーディエンスとのコール＆レスポンス、マイクスタンドを大胆に使ったアクション、ペンライトや紙テープなど、さまざまな面で日本におけるその後のライブに影響を与えたパフォーマンスがよみがえる。
■「HIDEKI SINGLES Vol.1」2026年4月13日（月）配信43曲
1. 恋する季節 1972年3月25日発売 作詞：麻生たかし 作曲：筒美京平 編曲：高田弘 最高位：42位
2. 恋の約束 1972年7月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：葵まさひこ 最高位：18位
3. チャンスは一度 1972年11月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二 最高位：20位
4. 青春に賭けよう 1973年2月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二 最高位：16位
5. 情熱の嵐 1973年5月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二 最高位：6位
6. ちぎれた愛 1973年9月5日発売 作詞：安井かずみ 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：1位
7. 愛の十字架 1973年12月5日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二 最高位：1位
8. 薔薇の鎖 1974年2月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二 最高位：3位
9. 激しい恋 1974年5月25日発売 作詞：安井かずみ 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：2位
10. 傷だらけのローラ 1974年8月25日発売 作詞：さいとう大三 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：2位
11. 涙と友情 1974年11月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：あかのたちお 最高位：4位
12. この愛のときめき 1975年2月25日発売 作詞：安井かずみ 作曲・編曲：あかのたちお 最高位：3位
13. 恋の暴走 1975年5月25日発売 作詞：安井かずみ 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：3位
14. 至上の愛 1975年8月25日発売 作詞：安井かずみ 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：6位
15. 白い教会 1975年10月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：あかのたちお 最高位：4位
16. 君よ抱かれて熱くなれ 1976年2月25日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし 最高位：3位
17. ジャガー 1976年6月5日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし 最高位：3位
18. 若き獅子たち 1976年9月5日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし 最高位：4位
19. ラストシーン 1976年12月20日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし 最高位：8位
20. ブーメラン ストリート 1977年3月15日発売 作詞：阿久悠 作曲：三木たかし 編曲：萩田光雄 最高位：6位
21. セクシーロックンローラー 1977年6月5日発売 作詞：阿久悠 作曲：三木たかし 編曲：萩田光雄 最高位：7位
22. ボタンを外せ 1977年9月5日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし 最高位：12位
23. ブーツをぬいで朝食を 1978年1月1日発売 作詞：阿久悠 作曲：大野克夫 編曲：萩田光雄 最高位：7位
24. あなたと愛のために 1978年3月5日発売 作詞：東海林良 作曲：大野克夫 編曲：水谷公生 最高位：6位
25. 炎 1978年5月25日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：5位
26. ブルースカイ ブルー 1978年8月25日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：3位
27. 遙かなる恋人へ 1978年11月25日発売 作詞：竜真知子 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：8位
28. YOUNG MAN (Y.M.C.A.) 1979年2月21日発売
作詞：H.Belolo、V.Wills 日本語（訳）詞 あまがいりゅうじ J.Morali 編曲：大谷和夫 最高位：1位
29. ホップ・ステップ・ジャンプ 1979年5月21日発売 作詞：山崎光 作曲・編曲：水谷公生 最高位：2位
30. 勇気があれば 1979年9月5日発売 作詞：山川啓介 作曲：筒美京平 編曲：萩田光雄 最高位：3位
31. 悲しき友情 1980年1月5日発売 作詞：山川啓介 作曲：筒美京平 編曲：水谷公生 最高位：6位
32. 愛の園 (AI NO SONO) 1980年3月21日発売
作詞：S.Wonder、日本語（訳）詞 山川啓介 作曲：S.Wonder 編曲：坂本龍一 最高位：7位
33. 俺たちの時代 1980年6月5日発売 作詞：たかたかし 作曲：水谷公生 編曲：佐藤準 最高位：6位
34. エンドレス・サマー 1980年7月21日発売 作詞：岡田冨美子 作曲：水谷公生 編曲：船山基紀 最高位：12位
35. サンタマリアの祈り 1980年10月5日発売 作詞：なかにし礼 作曲：川口真 編曲：服部克久 最高位：13位
36. 眠れぬ夜 1980年12月16日発売 作詞・作曲：小田和正 編曲：船山基紀 最高位：10位
37. リトルガール 1981年3月21日発売 作詞：竜真知子 作曲・編曲：水谷公生 最高位：9位
38. セクシーガール 1981年6月21日発売 作詞・作曲：横浜銀蝿 編曲：若草恵 最高位：10位
39. センチメンタルガール 1981年9月5日発売 作詞：あまがいりゅうじ 作曲：鈴木キサブロー 編曲：若草恵 最高位：17位
40. ジプシー 1981年12月20日発売 作詞：森雪之丞 作曲：鈴木キサブロー 編曲：船山基紀 最高位：15位
41. 南十字星 1982年3月25日発売 作詞：竜真知子 作曲：水谷公生 編曲：佐藤準 最高位：6位
42. 聖・少女 1982年6月21日発売 作詞：松本隆 作曲：吉田拓郎 編曲：瀬尾一三 最高位：9位
43. 漂流者たち 1982年9月30日発売 作詞・作曲：石坂まさを 編曲：瀬尾一三 最高位：15位
【画像多数】西城秀樹さんのヒット曲ずらり…懐かしのジャケット
第一弾では、西城さんの誕生日、4月13日に1972年のデビューから1982年までのシングル曲43曲を「HIDEKI SINGLES Vol.1」として、主要音楽ストリーミングサービス／ダウンロードサイトにて配信スタートする。
第二弾は、5月16日に配信開始。トレードマークだったロングヘア―をカットしSEXYな姿が鮮烈な印象を与えた1983年の「ギャランドゥ」を皮切りに、ワム！の珠玉のバラードを大人の魅力で歌い上げた「抱きしめてジルバ−Careless Whisper−」、さらにTVアニメ「ちびまる子ちゃん」エンディングテーマとして新境地を開拓した「走れ正直者」など、デビューから10年以上を経て、“アイドル”時代とはひと味もふた味も違う新たな魅力にあふれたヒデキが堪能できる。
さらに、1978年に後楽園球場で行った伝説のライブ映像が、『HIDEKI SAIJO BIG GAME 1978 Stadium Live in Tokyo』としてBlu-Ray／DVD化され、5月2日に発売されることが決定。日本人男性ソロアーティストとして初といわれるスタジアムライブで、歌声に対してのファンの黄色い歓声「ヒデキっ！」というオーディエンスとのコール＆レスポンス、マイクスタンドを大胆に使ったアクション、ペンライトや紙テープなど、さまざまな面で日本におけるその後のライブに影響を与えたパフォーマンスがよみがえる。
■「HIDEKI SINGLES Vol.1」2026年4月13日（月）配信43曲
1. 恋する季節 1972年3月25日発売 作詞：麻生たかし 作曲：筒美京平 編曲：高田弘 最高位：42位
2. 恋の約束 1972年7月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：葵まさひこ 最高位：18位
3. チャンスは一度 1972年11月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二 最高位：20位
4. 青春に賭けよう 1973年2月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二 最高位：16位
5. 情熱の嵐 1973年5月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二 最高位：6位
6. ちぎれた愛 1973年9月5日発売 作詞：安井かずみ 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：1位
7. 愛の十字架 1973年12月5日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二 最高位：1位
8. 薔薇の鎖 1974年2月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：馬飼野康二 最高位：3位
9. 激しい恋 1974年5月25日発売 作詞：安井かずみ 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：2位
10. 傷だらけのローラ 1974年8月25日発売 作詞：さいとう大三 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：2位
11. 涙と友情 1974年11月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：あかのたちお 最高位：4位
12. この愛のときめき 1975年2月25日発売 作詞：安井かずみ 作曲・編曲：あかのたちお 最高位：3位
13. 恋の暴走 1975年5月25日発売 作詞：安井かずみ 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：3位
14. 至上の愛 1975年8月25日発売 作詞：安井かずみ 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：6位
15. 白い教会 1975年10月25日発売 作詞：たかたかし 作曲：鈴木邦彦 編曲：あかのたちお 最高位：4位
16. 君よ抱かれて熱くなれ 1976年2月25日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし 最高位：3位
17. ジャガー 1976年6月5日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし 最高位：3位
18. 若き獅子たち 1976年9月5日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし 最高位：4位
19. ラストシーン 1976年12月20日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし 最高位：8位
20. ブーメラン ストリート 1977年3月15日発売 作詞：阿久悠 作曲：三木たかし 編曲：萩田光雄 最高位：6位
21. セクシーロックンローラー 1977年6月5日発売 作詞：阿久悠 作曲：三木たかし 編曲：萩田光雄 最高位：7位
22. ボタンを外せ 1977年9月5日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：三木たかし 最高位：12位
23. ブーツをぬいで朝食を 1978年1月1日発売 作詞：阿久悠 作曲：大野克夫 編曲：萩田光雄 最高位：7位
24. あなたと愛のために 1978年3月5日発売 作詞：東海林良 作曲：大野克夫 編曲：水谷公生 最高位：6位
25. 炎 1978年5月25日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：5位
26. ブルースカイ ブルー 1978年8月25日発売 作詞：阿久悠 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：3位
27. 遙かなる恋人へ 1978年11月25日発売 作詞：竜真知子 作曲・編曲：馬飼野康二 最高位：8位
28. YOUNG MAN (Y.M.C.A.) 1979年2月21日発売
作詞：H.Belolo、V.Wills 日本語（訳）詞 あまがいりゅうじ J.Morali 編曲：大谷和夫 最高位：1位
29. ホップ・ステップ・ジャンプ 1979年5月21日発売 作詞：山崎光 作曲・編曲：水谷公生 最高位：2位
30. 勇気があれば 1979年9月5日発売 作詞：山川啓介 作曲：筒美京平 編曲：萩田光雄 最高位：3位
31. 悲しき友情 1980年1月5日発売 作詞：山川啓介 作曲：筒美京平 編曲：水谷公生 最高位：6位
32. 愛の園 (AI NO SONO) 1980年3月21日発売
作詞：S.Wonder、日本語（訳）詞 山川啓介 作曲：S.Wonder 編曲：坂本龍一 最高位：7位
33. 俺たちの時代 1980年6月5日発売 作詞：たかたかし 作曲：水谷公生 編曲：佐藤準 最高位：6位
34. エンドレス・サマー 1980年7月21日発売 作詞：岡田冨美子 作曲：水谷公生 編曲：船山基紀 最高位：12位
35. サンタマリアの祈り 1980年10月5日発売 作詞：なかにし礼 作曲：川口真 編曲：服部克久 最高位：13位
36. 眠れぬ夜 1980年12月16日発売 作詞・作曲：小田和正 編曲：船山基紀 最高位：10位
37. リトルガール 1981年3月21日発売 作詞：竜真知子 作曲・編曲：水谷公生 最高位：9位
38. セクシーガール 1981年6月21日発売 作詞・作曲：横浜銀蝿 編曲：若草恵 最高位：10位
39. センチメンタルガール 1981年9月5日発売 作詞：あまがいりゅうじ 作曲：鈴木キサブロー 編曲：若草恵 最高位：17位
40. ジプシー 1981年12月20日発売 作詞：森雪之丞 作曲：鈴木キサブロー 編曲：船山基紀 最高位：15位
41. 南十字星 1982年3月25日発売 作詞：竜真知子 作曲：水谷公生 編曲：佐藤準 最高位：6位
42. 聖・少女 1982年6月21日発売 作詞：松本隆 作曲：吉田拓郎 編曲：瀬尾一三 最高位：9位
43. 漂流者たち 1982年9月30日発売 作詞・作曲：石坂まさを 編曲：瀬尾一三 最高位：15位