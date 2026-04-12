アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」。約10日間の歴史的なミッションを終えた4名のクルーはアメリカの現地時間2026年4月11日に、テキサス州ヒューストンにあるNASA（アメリカ航空宇宙局）ジョンソン宇宙センターへと無事に帰還しました。

半世紀ぶりの月周辺飛行を終え

前日に太平洋へ着水した宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」からヘリコプターでアメリカ海軍の揚陸艦へと移送され、医療チェックを受けたArtemis IIミッションのクルーはこの日、ヒューストンのエリントン・フィールド空港に到着。ジョンソン宇宙センターで開催された式典に出席すると、関係者がその功績を称えました。

【▲ エリントン・フィールド空港でArtemis IIミッションのクルーを迎えるNASAのJared Isaacman長官（中央）（Credit: NASA-JSC/ROBERT MARKOWITZ）】

NASAのJared Isaacman長官は、Donald Trump大統領や国際パートナーへの感謝を表明し、「53年間の短いインターミッションは終わり、ショーは続く」と宣言。二度と月を手放すことはないと強力な決意を語りました。

また、ジョンソン宇宙センター長のVanessa Wyche氏は、総飛行距離が68万マイル（約109万キロメートル）を超えた今回のミッションが、次世代の科学者やエンジニアに与えたインスピレーションの大きさを強調しました。

この他にも式典では、CSA（カナダ宇宙庁）のLisa Campbell長官や連邦議会議員からも祝辞が贈られています。

クルーが語る“深宇宙での人間的な体験”

式典で登壇した4名のクルーは、1972年12月の「Apollo 17（アポロ17号）」以来53年ぶりに月を間近で目にした人間として、科学的な成果にとどまらない深宇宙での人間的な体験をそれぞれの言葉で振り返りました。

【▲ NASAジョンソン宇宙センターで開催された式典でArtemis IIミッションのクルーが登場した時の様子。右から：NASAのJared Isaacman長官、NASAのReid Wiseman宇宙飛行士、NASAのVictor Glover宇宙飛行士、NASAのChristina Koch宇宙飛行士、CSAのJeremy Hansen宇宙飛行士（Credit: NASA/Helen Arase Vargas）】

コマンダーを務めたNASAのReid Wiseman宇宙飛行士は、「窓の外にあんなに大きく地球が見え、マッハ39（※音速の約39倍）で飛んでいた時からまだ24時間しか経っていない」と語り始めました。

Wiseman宇宙飛行士は「我々4人が経験したことは他の誰にも完全には分からない、人生で最も特別なことだった」とクルーの強い絆を強調。同時に「地球から20万マイル（※約32万キロメートル）以上離れるのは簡単なことではなかった。打ち上げ前は夢のようだったが、宇宙にいるとただ家族や友人のもとへ帰りたくなる」と過酷なミッションの重圧を明かし、「人間であること、そして地球にいることは特別なことだ」と家族の多大な支えに深く感謝を述べました。

パイロットのVictor Glover宇宙飛行士は、自身が経験したスケールの大きさに「まだ頭の整理が追いついておらず、語り始めるのが怖いほどだ」と、言葉で表現できないほどの圧倒的な体験であったことを明かしました。

Glover宇宙飛行士は「宇宙で見たもの、成し遂げたこと、そして共に過ごした仲間に対する感謝の気持ちは、一人の体には到底収まりきらないほど大きい」と胸の内を明かし、神や家族の愛、そしてNASAのリーダーシップに対して深い感謝を表明しました。

【▲ NASAジョンソン宇宙センターで開催された式典でハグを交わすArtemis IIミッションのクルー（Credit: JOSH VALCARCEL NASA-JSC HOUSTON）】

ミッションスペシャリストのChristina Koch宇宙飛行士は、かつて「クルーとチームの違いは何か？」と問われた際のエピソードを披露し、この10日間を通じて「真のクルーとは、どんな時も共に歩み、沈黙のなかで互いのために犠牲を払い、許し合い、責任を持ち合う存在だ」と学んだと語りました。

さらに、地球そのものというよりも、その周囲に広がる圧倒的な暗黒の空間に衝撃を受けたと振り返り、「地球は宇宙にただ静かに浮かんでいる救命ボートのようだった。地球という星に住むすべての人々が、一つのクルーなのだ」と、Koch宇宙飛行士は力強く感動的なメッセージを残しました。

同じくミッションスペシャリストであるCSAのJeremy Hansen宇宙飛行士は、今回のミッションを科学的成果ではなく、「感謝」「喜び」「愛」という3つの人間的な体験として振り返りました。

家族や各国機関への感謝に加え、地上で困難な決断を下し続けた管制チームの勇気を称賛したHansen宇宙飛行士は、彼ら独自の合言葉を交えて「私たちは常に『ジョイ・トレイン（喜びの列車）』に乗っていたわけではないが、困難があってもすぐそこに立ち戻ることを約束し合った」と明かしました。最後に「ここに立っている私たちは皆さんを映す鏡だ。宇宙で得た喜びや愛は、地球で見守ってくれた皆さんの姿そのものなのだ」と締めくくり、会場を大きな感動で包み込みました。

【▲ NASAジョンソン宇宙センターで開催された式典でArtemis IIミッションの体験を語るCSAのJeremy Hansen宇宙飛行士（左）と、「Reidからこんなに離れたのは久しぶりだ」という言葉を聞くや自分の席から移動してきたNASAのReid Wiseman宇宙飛行士（右）（Credit: JOSH VALCARCEL NASA-JSC HOUSTON）】

また、式典ではそれぞれの椅子に座っていたクルーたちですが、時折立ち上がって4人でハグをする場面があったり、端の席についたHansen宇宙飛行士が「Reidからこんなに離れたのは久しぶりだ」と語り始めて会場の笑いを誘うと、反対側の端に座っていたWiseman宇宙飛行士が歩み寄り、立ち上がっているHansen宇宙飛行士の席に寄り添うように座ってまた笑いを誘うなど、和やかな雰囲気だったことも印象的でした。

今後の月・火星探査へ向けた技術的成果と展望

Artemis IIは、無事にクルーを地球へ帰還させるという最大の目標を達成しただけでなく、有人でのOrion宇宙船の生命維持システムの機能検証など、深宇宙での重要な技術テストを完了させたミッションとなりました。

NASAによると、クルーの4名は今後、飛行後のリハビリテーションや、医学的および人間科学的な評価、そして月面科学に関するデブリーフィング（事後報告）を開始する予定です。

式典ではWiseman宇宙飛行士がIsaacman長官らに向けて「さあ、（次のミッションへ）出発する時だ。覚悟を決めて前進するあなたたちを、我々は全力でサポートする」と熱いエールを送る場面もありましたが、NASAは2027年に予定されている次のミッション「Artemis III（アルテミスIII）」の準備をすでに進めています。

2028年に予定されているArtemis計画初の有人月面着陸となる「Artemis IV（アルテミスIV）」ミッションや、その後の持続的な月面探査、さらには火星探査へ向けて、今回のミッションで得られた貴重なデータと経験が活かされていくことになります。

【▲ NASAジョンソン宇宙センターで開催された式典に出席したArtemis IIミッションのクルー。右から：NASAのReid Wiseman宇宙飛行士、NASAのVictor Glover宇宙飛行士、NASAのChristina Koch宇宙飛行士、CSAのJeremy Hansen宇宙飛行士（Credit: Helen Arase Vargas / NASA-JSC）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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