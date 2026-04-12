お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」に出演。共演をNGにしたことのある芸人を明かした。

毒舌芸人たちがギャラへの不満として、メンタル料としてギャラを別に上げてほしいと吐露。すると古坂大魔王が「1暴露いくらとか…それで売っていったら？ 1暴露いくら、悪口も松竹梅で」と提案した。

久保田は「初出しだし、俺も勇気ださないとアカン」とし、「10万ぐらい？」の声もかかるが「この番組のことを考えて5万でいいです」と伝え、暴露を始めた。

久保田は「実は半年ぐらい前までもめてた方」と、ネプチューン名倉潤の名前をあげた。名倉がMCを務める番組に呼ばれている時、毎回「なんやねん」「おもんないねん」と言われていたと説明。もう出たくないと思い、NGを出していたという。しかしプロデューサーから「うまくやるから来てくれ」と、YouTube企画のオファーがあり行ったが、対応は変わらなかったという。

そして「もう出ない」となったが、ある時プロデューサーから「名倉さんが謝りたい」という話があり「嫌だって言ったんですけど、来たんですよ。偶然マネジャーがいなかったんですよ。で、来て『ごめんな、ホンマごめん。俺も愛情もって手塩かけてやったつもりだったけど、お前にはそういう風に見えてたんかな』って言うから、『俺はいいですけど、俺以外の後輩もそういうふうになってるんで気をつけた方がいいですよ。あと、マネジャーさんがめっちゃ謝ってるんで、いろんな方に。そこもちゃんとした方がいいと思います』って。『せやな、ホンマにごめん。許してくれる？』って言うから、『許すかどうかは今後自分で考えていきます』」と、やりとりを明かした。

そして5分休憩だったので「じゃあ」と言って自分の楽屋を出ようとしたが、立ち上がる時に追い抜いてしまったという。気まずいなーと思うと、肩をつかまれて「お茶飲んでいきや」と言われ、長いこと話そうとしてたのかなと思い、お茶を飲み収録に行ったと振り返った。

そして「戻って来てびっくりしたんです。楽屋にお茶が2本なくて。俺のお茶をアイツは渡してきて。マネジャーのお茶をアイツは持って帰ったんだよ」と声を荒らげた。

くりぃむしちゅー上田晋也から「そこじゃない」とツッコミが入るが「そこなんすよアイツは。人に文句言って泥棒まですんのかお前は」とさらにヒートアップ。上田が「一番怒るのはそこじゃない。今のネタは200円あげよう」と話すと「お茶2本分」と、笑いが起きた。

そして古坂は「フォローじゃないけどたまにあの人はそれがギャグだと思ってるふしはあります」と、自身も経験があると明かした。