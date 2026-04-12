【PUNI☆MOFU ロン】 【メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット】 予約開始：4月15日11時 発売日・価格：未定

コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU ロン」を4月15日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、コトブキヤの美少女プラモデル「メガミデバイス」より、龍をモチーフにしたS型素体対応プニモフ「PUNI☆MOFU ロン」をプラモデルで表現したもの。

今回「メガミデバイス」の公式ブログ「メガミデバイス オフィシャルブログ メガミ開発室」にて本成否の予約開始日時を告知しているほか、画像と共に商品の魅力を紹介している。

また本製品以外にも、デカール「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット」も4月15日より予約開始することを伝えている。

「PUNI☆MOFU ロン」

「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット」

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