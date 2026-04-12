「メガミデバイス」より龍をモチーフにしたプニモフ「PUNI☆MOFU ロン」が4月15日から予約開始決定！
【PUNI☆MOFU ロン】 【メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット】 予約開始：4月15日11時 発売日・価格：未定
コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU ロン」を4月15日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、コトブキヤの美少女プラモデル「メガミデバイス」より、龍をモチーフにしたS型素体対応プニモフ「PUNI☆MOFU ロン」をプラモデルで表現したもの。
今回「メガミデバイス」の公式ブログ「メガミデバイス オフィシャルブログ メガミ開発室」にて本成否の予約開始日時を告知しているほか、画像と共に商品の魅力を紹介している。
また本製品以外にも、デカール「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット」も4月15日より予約開始することを伝えている。
「PUNI☆MOFU ロン」
「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット」
【2026年4月15日(水)より】#メガミデバイス “PUNI☆MOFU ロン”ご予約受付開始予定です！- メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) April 12, 2026
お待たせしました。「龍」モチーフのS型素体対応プニモフが爆誕します。
詳しくはブログをぜひご覧ください！
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