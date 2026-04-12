Snow Man・宮舘涼太が突然ネクタイを緩め…首元チラ見せから“体の意外な秘密”が判明！ドラマ＜ターミネーターと恋しちゃったら＞

Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。

4月11日（土）に放送された第2話では、エータが仕事中にネクタイを緩めて首元をさらす展開が。するとエータに隠された新たな能力が明かされた。

【映像】エータがこっそり服をはだけさせ…

◆超スピードで作業をこなすエータ

第2話では、少女漫画月刊誌の編集部でアルバイトとして働くエータが、キャラクターグッズのマグカップを梱包していた。

そんななかエータは、一緒に作業していた相手が熟睡してしまったのを確認すると、自身のネクタイを緩めて首元を指でタッチ。どうやらそこがスイッチになっているようで、エータが構えのポーズをとると手が高速で動き始める。

そこからエータは超スピードで梱包作業をこなしていき、あっという間に梱包済みのマグカップが大量に積み上げられていった。

さらにエータは機械にも強いようで、動かなくなったコピー機を直すだけでなく、トナー交換のメンテナンスまで完璧にこなし、周囲から称賛されていた。