└公式戦復帰の久保建英がさっそくアシスト!! 貴重な勝ち越し弾をヘッドで演出

【ラ・リーガ第31節】(アノエタ)ソシエダ 3-3(前半2-2)アラベス<得点者>[ソ]ルカ・スチッチ(14分)、オウンゴール(27分)、オーリ・オスカールソン(60分)[ア]オウンゴール(3分)、イブラヒム・ディアバテ(24分)、ルーカス・ボジェ(90分+7)<退場>[ソ]セルヒオ・ゴメス(90分+3)<警告>[ソ]久保建英(64分)、ゴンサロ・ゲデス(90分+9)、ペッレグリーノ・マタラッツォ(90分+2)[ア]アブデ・レバッハ(59分)、アンヘル・ペレス(66分)、デニス・スアレス(90分+10)観衆:31,024人