ソシエダvsアラベス 試合記録
【ラ・リーガ第31節】(アノエタ)
ソシエダ 3-3(前半2-2)アラベス
<得点者>
[ソ]ルカ・スチッチ(14分)、オウンゴール(27分)、オーリ・オスカールソン(60分)
[ア]オウンゴール(3分)、イブラヒム・ディアバテ(24分)、ルーカス・ボジェ(90分+7)
<退場>
[ソ]セルヒオ・ゴメス(90分+3)
<警告>
[ソ]久保建英(64分)、ゴンサロ・ゲデス(90分+9)、ペッレグリーノ・マタラッツォ(90分+2)
[ア]アブデ・レバッハ(59分)、アンヘル・ペレス(66分)、デニス・スアレス(90分+10)
観衆:31,024人
├コパ・デル・レイ決勝に間に合った!! ソシエダ久保建英が83日ぶり公式戦復帰!!
└公式戦復帰の久保建英がさっそくアシスト!! 貴重な勝ち越し弾をヘッドで演出
ソシエダ 3-3(前半2-2)アラベス
<得点者>
[ソ]ルカ・スチッチ(14分)、オウンゴール(27分)、オーリ・オスカールソン(60分)
[ア]オウンゴール(3分)、イブラヒム・ディアバテ(24分)、ルーカス・ボジェ(90分+7)
<退場>
[ソ]セルヒオ・ゴメス(90分+3)
<警告>
[ソ]久保建英(64分)、ゴンサロ・ゲデス(90分+9)、ペッレグリーノ・マタラッツォ(90分+2)
[ア]アブデ・レバッハ(59分)、アンヘル・ペレス(66分)、デニス・スアレス(90分+10)
観衆:31,024人
├コパ・デル・レイ決勝に間に合った!! ソシエダ久保建英が83日ぶり公式戦復帰!!
└公式戦復帰の久保建英がさっそくアシスト!! 貴重な勝ち越し弾をヘッドで演出