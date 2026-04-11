俳優の小手伸也（５２）が１１日に自身の「Ｘ」を更新。アイドルグループ「Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔（３２）と女優の新木優子（３２）が結婚を発表したことに言及した。

２人の共演作であるフジテレビ系ドラマ「ＳＵＩＴＳ」に出演するなど親交のある小手は「中島裕翔くん、新木優子さん、この度はご結婚おめでとうございます。二人を知る友人として、このニュースは喜ばしい限りです」と喜びを語った。

一方で「…え？ いつ知ったか？ 今日のニュースですよ。僕はこーゆー報告を事前にされるタイプの人望が皆無なんです！！」とも自虐。「長澤まさみに続きニュースで知る友人の結婚。人望が皆無」とも続け笑いを誘った。

また、お似合いの２人の結婚を「作画が同じ」などと表現したＳＮＳ上の声を報じた記事を添付すると「私は作画が違うとでも言いたいのか！ 誰がギャグ漫画だ！ 出てこい！ ハーバードで学んだ私の全能力を行使して貴様の謝罪と慰謝料を永遠に搾り取ってやる！」とユーモア全開でコメント。小手節で盛り上げ祝福した。