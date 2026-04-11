宮脇咲良プロデュースMOLAK♡新色で叶う透明感メイク
瞳の印象をもっと可愛くアップデートしたい方に♡宮脇咲良プロデュースの人気カラコンブランドMOLAKから、新色が登場しました。ナチュラルなのにしっかり盛れる絶妙カラーで、毎日のメイクをより魅力的に。透明感も可愛さも欲張りたい方にぴったりの新作です♪
ナチュラルに盛れる新色2種
今回の新色は「Cherish Brown」と「Gray Bunny」の2種類。
チェリッシュブラウンは、じゅわっと溶け込むブラウンカラーで自然な立体感を演出。ナチュラルな仕上がりながら、しっかりと瞳の印象を引き立てます。
グレーバニーは、太フチデザインでくりっとした目元に。絶妙なグレーが透明感をプラスしつつ、しっかり盛れる仕上がりです。
日常使いしやすいデザイン
どちらのカラーも派手すぎず、普段のメイクに取り入れやすいのが魅力。学校やオフィス、休日のお出かけまで幅広く活躍します。
さりげなく印象を変えたい方や、初めてカラコンを使う方にもおすすめです。
益若つばさ×DOLLYWINK復刻♡伝説のアイメイクが数量限定で再登場
商品ラインナップ
【1DAY】
価格：1,760円（税込・10枚入り）
レンズ：DIA14.5mm／14.2mm、BC8.6mm
【1MONTH】
価格：1,650円（税込・2枚入り）
レンズ：DIA14.5mm／14.2mm、BC8.6mm
カラー：全21色（新色含む）
モニターキャンペーンも開催
新色発売を記念し、SNS投稿で新色が当たるキャンペーンも実施。抽選で合計100名にプレゼントされるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
新しい自分に出会って♡
MOLAKの新色は、瞳にさりげない変化をプラスしてくれるアイテム♡メイクの仕上がりをワンランクアップさせ、自分らしい魅力を引き出してくれます。
お気に入りのカラーを見つけて、毎日のメイクをもっと楽しんでみてくださいね♪