宮脇咲良プロデュースMOLAK♡新色で叶う透明感メイク

瞳の印象をもっと可愛くアップデートしたい方に♡宮脇咲良プロデュースの人気カラコンブランドMOLAKから、新色が登場しました。ナチュラルなのにしっかり盛れる絶妙カラーで、毎日のメイクをより魅力的に。透明感も可愛さも欲張りたい方にぴったりの新作です♪

ナチュラルに盛れる新色2種



今回の新色は「Cherish Brown」と「Gray Bunny」の2種類。

チェリッシュブラウンは、じゅわっと溶け込むブラウンカラーで自然な立体感を演出。ナチュラルな仕上がりながら、しっかりと瞳の印象を引き立てます。

グレーバニーは、太フチデザインでくりっとした目元に。絶妙なグレーが透明感をプラスしつつ、しっかり盛れる仕上がりです。

日常使いしやすいデザイン

どちらのカラーも派手すぎず、普段のメイクに取り入れやすいのが魅力。学校やオフィス、休日のお出かけまで幅広く活躍します。

さりげなく印象を変えたい方や、初めてカラコンを使う方にもおすすめです。

益若つばさ×DOLLYWINK復刻♡伝説のアイメイクが数量限定で再登場

商品ラインナップ



【1DAY】



価格：1,760円（税込・10枚入り）

レンズ：DIA14.5mm／14.2mm、BC8.6mm

【1MONTH】



価格：1,650円（税込・2枚入り）

レンズ：DIA14.5mm／14.2mm、BC8.6mm

カラー：全21色（新色含む）

モニターキャンペーンも開催



新色発売を記念し、SNS投稿で新色が当たるキャンペーンも実施。抽選で合計100名にプレゼントされるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

新しい自分に出会って♡



MOLAKの新色は、瞳にさりげない変化をプラスしてくれるアイテム♡メイクの仕上がりをワンランクアップさせ、自分らしい魅力を引き出してくれます。

お気に入りのカラーを見つけて、毎日のメイクをもっと楽しんでみてくださいね♪