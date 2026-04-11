◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

絶対的な勝ちパターンがいるからこそ動いた。阿部監督は１点リードの６回２死一、三塁で先発・竹丸の交代を決断。「要所でしっかり抑えていたので勝ちにつながった」と８４球の粘投に合格点を与え、船迫にスイッチした。サイド右腕は盗塁で二、三塁と一打逆転のピンチとなった中で増田を空振り三振。ルーキーの勝利投手の権利を守る好救援で継投策が的中した。

７回は田中瑛が無失点、８回は大勢が１失点し１点差に迫られるも、打者５人全１４球１５０キロ台の直球勝負でリードを守り、９回はマルティネスが締めた。阿部監督は「大勢とマルティネスに関しては、やるかやられるかなのでね」と全幅の信頼を強調した。

ともにＷＢＣの影響で開幕１軍から外れた大勢、マルティネスが、そろって勝ち試合で投げるのは５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来今季２度目。この試合は７回、大城の代打逆転３ランの後の８、９回だった。

この日は７試合ぶりに先制。序盤からリードして７回以降、田中瑛、大勢、マルティネスのリレーで逃げ切ったのは、今年初めてだった。「よく粘った、その一言です」と全員の奮闘をたたえた阿部監督。１点差の僅差の接戦で改めて「タイマル」の存在の大きさが光った。（片岡 優帆）