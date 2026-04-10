幾田りら『レイトン教授と蒸気の新世界』メインテーマ曲を担当！久石譲とのスペシャルコラボで楽曲制作

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幾田りらが、2026年に発売を予定しているNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation5／Steamソフト『レイトン教授と蒸気の新世界』のメインテーマ曲を担当することが決定した。

■作曲を久石譲、作詞・歌唱を幾田りらが担当

メインテーマ曲は、作曲家・指揮者・ピアニストとして活動する久石譲とのスペシャルコラボで制作。作曲を久石譲、作詞・歌唱を幾田りらが担当する。

久石譲による圧倒的な旋律と壮大な世界観で物語に命を吹き込む楽曲と、幾田による透明感あふれる歌声と表現力から紡がれる歌詞と歌唱に期待が高まる。

『レイトン教授』シリーズは、国内外累計出荷本数2,000万本を突破している人気作品。新作となる『レイトン教授と蒸気の新世界』は、アメリカ・スチームバイソンを舞台に展開され、そこで巻き起こる不思議な事件をきっかけに、レイトン教授とルークのあらたな冒険が始まるストーリーとなっている。

なお、メインテーマ曲のタイトルやリリース情報などは追って発表される。

■リリース情報

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「stay with me」

■【画像】久石譲のアーティスト写真

■【画像】メインテーマ曲告知ビジュアル

■関連リンク

『レイトン教授と蒸気の新世界』公式サイト

https://www.layton.jp/jouki/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/