ホンダは10日、小型EV「Super-ONE」を5月下旬に発売すると発表した。これに先立ち、16日から全国の販売店で先行予約の受付を開始する。

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Super-ONEはAセグメントの電気自動車として開発され、日常の移動に楽しさを加える新しい価値を提案するモデルだ。軽量プラットフォームを活用し、軽快で安定した走行性能を実現した。

■走る楽しさを強化したEV

グランドコンセプトは「e: Dash BOOSTER」で、運転時の高揚感を重視した設計とした。専用の「BOOSTモード」を搭載し、出力を高めた力強い加速が可能だ。

さらに仮想有段シフト制御とアクティブサウンド制御を組み合わせることで、エンジン車のような変速感とサウンドを演出する。EVでありながら操る楽しさを追求した点が特徴だ。

■日常用途と楽しさの両立

軽自動車で培ったプラットフォームをベースに、トレッドを拡大し安定性を向上させた。取り回しの良さと走行安定性を両立し、日常使いでの利便性にも配慮している。

車内体験の充実にも注力し、移動時間そのものを楽しめる設計とした。従来のEVが重視してきた環境性能や効率性に加え、感性価値を高めている。

■小型EV市場で差別化

近年、小型EV市場は拡大しており、実用性重視のモデルが主流となっている。Super-ONEはそこに「走る楽しさ」という付加価値を加えた点が特徴だ。

ホンダは本モデルを通じ、日常移動とドライビングプレジャーを両立する新たな小型EVのポジション確立を狙う。電動化時代におけるブランド価値向上の一手といえる。