大型犬がお散歩中に、畑にいるおばあちゃんを発見したら…？想像以上に大喜びする様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で27万8000回再生を突破。「めっちゃ可愛い」「ほっこり」といった声が寄せられています。

【動画：畑にいるおばあちゃんを発見した大型犬→近づいた瞬間…もはや飛んでいきそうな『愛おしい反応』】

お散歩中におばあちゃんを発見

TikTokアカウント「ran20200920」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「蘭」ちゃんがお散歩の途中で、畑作業中のおばあちゃんを発見した時の様子です。蘭ちゃんは遠くからでもおばあちゃんだと気づいたようで、軽やかな足取りで畑の方へ向かったそう。

大型犬の愛おしい反応

畑の近くまで行くと、おばあちゃんが「蘭ちゃん！」と嬉しそうにお名前を呼んでくれたとか。すると蘭ちゃんはしっぽだけでなくおしりまでブンブン振りながら、前足を浮かせてピョンピョン飛び跳ねたといいます。喜び方が激しすぎて、そのまま飛んでいってしまいそう…！あまりにも愛おしい姿に、思わず頬が緩みます。

そして蘭ちゃんが「早くこっちにきて」とアピールするようにはしゃぎ続けていたら、作業を中断してそばにきてくれたおばあちゃん。飛びつこうとする蘭ちゃんに「お座り」と声をかけて落ち着かせながら、バナナが入った袋を取り出します。オヤツをもらえるとわかった瞬間に、蘭ちゃんはビシッとお座りしてお利口さんモードに。

おばあちゃんよりオヤツに夢中？

おばあちゃんはオヤツをくれる前に「元気だった？」と話しかけながら撫でてくれたのですが、蘭ちゃんは「いいから早くちょうだい！」と訴えたそう。そしておばあちゃんが袋からバナナを取り出すと、真剣な表情でバナナをガン見しながらパクッと食べたとか。

あんなにおばあちゃんに会えたことを喜んでいたのに、あっという間におばあちゃんよりもオヤツに夢中に…！甘えん坊なだけでなく、とっても食いしん坊でもある蘭ちゃんなのでした。

この投稿には「たまらなく可愛い」「もうしっぽで飛べそうな勢い」「おしりごと振ってるｗ」「こんなに喜ばれて、おばあちゃんも嬉しいですね」「こんな天使が来たら喜んで美味しいのあげちゃう」といったコメントが寄せられています。

蘭ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「ran20200920」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ran20200920」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。