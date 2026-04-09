日東紡が破竹の“５陽連”で２万６０００円台へ、スペシャルガラスでＡＩデータセンター特需丸呑み

日東紡績<3110.T>が大幅高で破竹の５陽連（５連続陽線）。一時２万６２９０円まで駆け上がり、５営業日で６０００円以上も水準を切り上げた。世界シェア９割ともいわれるスペシャルガラス（特殊ガラス繊維）が売上高の主柱を占める看板製品だが、生成ＡＩ市場の急拡大を背景にデータセンター内に設置されるＡＩサーバー向けで収益機会を劇的に高めている。



ＡＩサーバーで使う先端半導体は耐熱性を持ち、信号が劣化しない特殊な基板材料が必要だが、日東紡の手掛けるスペシャルガラスがその需要を丸呑みしており、生成ＡＩ全盛時代のグローバルニッチトップとして国内外ファンド筋の視線が集中しているもようだ。２６年３月期営業利益は期中２回にわたる上方修正を行い、前の期比２２％増の２００億円と過去最高を大幅更新する見通し。２７年３月期も２ケタの利益成長が視野に入る。また、台湾の電子材料・樹脂製品大手、南亜プラスチックとスペシャルガラスの職布製造で協業するなど、業容拡大に向けた提携戦略にも余念がない。



出所：MINKABU PRESS