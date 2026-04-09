フェアリーケーキフェア 母の日♡花とスイーツの限定ギフト

大切な人へ、心ときめくギフトを贈りたい♡フェアリーケーキフェアから、母の日限定の特別なスイーツコレクションが登場しました。お花とお菓子を組み合わせた華やかなセットや、可愛らしいクッキー缶など、贈る楽しさも広がるラインナップ。感謝の気持ちをやさしく伝えられる、とっておきのギフトをチェックしてみてください♪

花とお菓子の特別セット♡

「gui flower design×Fairycake Fair 母の日フラワースワッグセット」は税込6,500円。

カラフルなスワッグと「神様のいたずらベリーネコクッキー缶」を組み合わせた華やかなギフトです。ドライフラワーやプリザーブドフラワーを使用しているため長く楽しめるのも魅力。

※写真はイメージとなります。同じ花材でお作りしますが、植物を取り扱うため、全く同じものは難しくなりますことをご了承ください。

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上品＆可愛いスイーツギフト

「フェアリークリームウィッチ 生バターサンド2種ギフトBOX」は税込3,990円。奈良県産古都華いちごとレーズンの2種類を楽しめる上品なセットです。

「Berry Miracle Cat Cookie Tin」は税込2,950円。ネコモチーフのクッキーが詰まった可愛らしい缶で、売上の一部は動物保護活動へ寄付されます。見た目もストーリー性も魅力のギフトです。

POP-UP＆販売情報

販売は2026年4月8日（水）よりオンラインショップでスタート。

※期間限定商品のため、販売予定数に達し次第販売終了となります。

さらに5月9日（土）・10日（日）にはルミネ新宿店で「gui flower POP-UP」を開催。ミニブーケやカーネーションなど、生花とスイーツを一緒に選べる特別なイベントです。

※花材や色合いは仕入れ状況により異なります。※お花は予定数に達し次第、その日の販売を終了いたします。

想いが伝わる母の日ギフト

フェアリーケーキフェアの母の日ギフトは、見た目の可愛さだけでなく、想いを届けられる特別なラインナップ♡お花とスイーツの組み合わせで、より心に残る贈り物になります。

大切な人への感謝の気持ちを込めて、今年は少し特別なギフトを選んでみてはいかがでしょうか♪