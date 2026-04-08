◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル・牝馬）追い切り＝４月８日、栗東トレセン

前走のクイーンＣ９着からの反撃を狙うギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は栗東・ＣＷコースで西村淳也騎手が騎乗し、外ブーケ、中サンタカタリナ（ともに３歳未勝利）を追走。ラスト１ハロン過ぎまで後ろにいたが、鞍上が手綱を緩めるやいなや、スッと１馬身前に出て４ハロン５２秒８―１１秒２をマークした。これが帰厩して７本目の時計。杉山晴調教師は「ゲート練習をしたかったので、早めに戻してじっくりとやってきた」と説明した。

その前走では、ゲートでガタついてリズムを崩し、まさかの９着に終わった。「調教では大丈夫ですが、ゲートに入るまでは心配です」と課題がハッキリした。阪神ＪＦ２着の舞台に戻るのはプラス材料。「左回りであれだけ内に刺さったので、現状は右回りの方がいい」とトレーナー。新コンビの鞍上も４週続けて追い切りに乗る熱の入れようで、発馬が決まれば巻き返しておかしくない。（山下 優）