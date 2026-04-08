狩野舞子、ミニスカゴルフウェアで美脚披露「ゴルフ場の女神」「スラッとしててスタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が4月7日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。
【写真】37歳元バレーボール日本代表「脚長くて綺麗」ミニスカゴルフウェア姿
狩野は、ゴルフ場での黒地に白いラインが映えるゴルフウェア姿を公開。ボトムはプリーツのミニスカートとなっており、ハイソックスを履いたスラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「モノトーンコーデおしゃれ」「スラッとしててスタイル抜群」「ゴルフ場の女神」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元バレーボール日本代表「脚長くて綺麗」ミニスカゴルフウェア姿
◆狩野舞子、ミニスカゴルフウェア姿公開
狩野は、ゴルフ場での黒地に白いラインが映えるゴルフウェア姿を公開。ボトムはプリーツのミニスカートとなっており、ハイソックスを履いたスラリとした美しい脚が際立っている。
◆狩野舞子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「モノトーンコーデおしゃれ」「スラッとしててスタイル抜群」「ゴルフ場の女神」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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