話のネタになりそうな「神奈川県のお土産」9選！ 2位「鳩サブレー」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：鳩サブレー（豊島屋）／54票2位は、鎌倉土産の王道「鳩サブレー」です。明治時代から愛される豊島屋のロングセラーで、鳩を象った愛らしいフォルムと、たっぷりのバターが香る素朴な味わいが魅力。知名度が抜群に高いため、「鎌倉に行ってきたよ」という挨拶と共に手渡せば、必ず喜ばれる安定感抜群のネタになります。回答者からは「なぜ鳩なのかが分からないが、土産界のレジェンドです」（60代男性／東京都）、「鳩の形をしたサブレがかわいく、サブレ自体も大きくインパクトがある」（20代女性／東京都）、「神奈川もこだわった品が多いけれど、話のネタにする目的なら鳩サブレーでいいと思う」（40代女性／愛知県）といった声がありました。
1位：よこすか海軍カレー（調味商事）／77票1位を獲得したのは、調味商事の「よこすか海軍カレー」でした！明治時代の海軍のレシピを再現したという歴史的背景は、まさに「話のネタ」にぴったり。パッケージからも横須賀の港町の雰囲気を感じられ、レトルトで手軽に贈れる点も魅力。歴史好きな方への贈り物や、日常の食卓を彩る話題作として圧倒的な支持を集めました。回答者からは「横須賀といえばと言う商品。知っているひとも多い為お土産出喜ばれる1品」（30代女性／千葉県）、「海軍由来の歴史を持つカレーでストーリー性が豊富ですし、地域色が強い商品なので雑学として会話が広がると思います」（60代男性／神奈川県）、「なぜ『金曜日』にカレーを食べるのか？ってところが面白いなと思いました」（30代男性／兵庫県）といった声がありました。
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(文:坂上 恵)