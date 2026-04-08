HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、HIORIがシェアハウスの仲間たちに自身の決断を伝え、涙の別れを告げた。

【映像】辞退した理由を明かすメンバー、号泣する練習生たち（実際の映像）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

その日の夜、宿舎に帰宅した3人に、HIORIは「めっちゃ急なんだけど、単刀直入に言うと、このワールドスカウトを辞退することにしました」と告げた。「来年デビューするには自分には期間が足りなくて、もっと練習が必要だって感じた」と語るHIORIに、3人はショックで呆然としていた。

HIORIは、ルームメイトとして支えてくれたAOIに「体調悪い時もお粥とか作ってくれて、すごいサポートしてくれたから助かった。未経験なりにすごい練習してるのを見てるから応援してる」と言葉を送り、最年少のSAKURAには「高1で言われたことをすぐ受け止めることができて、私はそこが羨ましい。これからもそのまま頑張ってほしい」とエール。経験者のAYANAへは「歌もダンスもいつも横で見ながら、羨ましいなとかすごいなっていつも尊敬してる。3人をとにかく…これからも夢に向かって頑張ってほしい」と想いを託した。

対する3人も、涙ながらにHIORIへ言葉を贈った。AOIは「1次審査の時からずっと一緒だったから運命だと思ったの。会えてすごく良かった人だったから」と絆を再確認し、SAKURAは「この後も自分の夢に向かって頑張ってほしいし、新しいスタートを切って良い未来が待っていてほしい」と再出発を祝福。AYANAも「本当に頑張る子なのはわかってるし、夢を諦めないで。自信をなくさないで、お願いだから。その分の価値があるから」と叫ぶように伝えた。最後は全員で強く抱き合い、HIORIは笑顔でバイバイをしながら、シェアハウスを後にした。

視聴者からもこの別れに「つらすぎる」「絆が深い」「泣ける」などの声が上がっていた。