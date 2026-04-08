【ハリー・ポッター マホウドコロ】エクスペクト・パトローナムの呪文と忍びの地図をモチーフにしたTシャツが登場！
大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ（Harry Potter - Mahou Dokoro）」にて、2026年4月10日（金）よりギミック付きのTシャツ2種が発売される。
＞＞＞2種類のTシャツをチェック！（写真9点）
今回紹介する「ハリー・ポッター エクスペクト・パトローナム 蓄光Tシャツ」は、映画『ハリー・ポッター』シリーズの作中で、守護霊「パトローナス」を呼び出す強力な魔法「エクスペクト・パトローナム」のアートをデザインしたTシャツ。
胸元と背面には立体的に見える発泡プリントを施し、なかでもパトローナスのデザイン部分は蓄光仕様で、暗闇でぼんやりと青く光ります。袖口部分には呪文を唱える際の杖の振り方を示す刺しゅうを施し、シンプルなTシャツながらも遊び心を詰め込んだハリー・ポッター マホウドコロならではの一品だ。
もう一つ、「ハリー・ポッター 忍びの地図 UVカラーチェンジTシャツ」は、ホグワーツ魔法魔術学校敷地内にいるすべての者の居場所がわかる魔法の地図、「忍びの地図」デザインのTシャツ。
背面デザインの一部にUV変色インクを使用し、白地に同色でプリントした部分が太陽光に当たることでオレンジ色に変化します。徐々に色が変わって現れる足跡部分は、作中の「忍びの地図」と同様に、ホグワーツ魔法魔術学校内で誰かが移動している様子を表しているかのようです。次第に暑くなるこれからの時期にぴったりの、”ちょっと身近な魔法界”を感じるアイテムだ。
どちらも素敵なデザイン。ギミックもあるので使い分けて着られるように両方揃えてみては。
All characters and elements （C） & （TM） Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） JKR. (s26)
＞＞＞2種類のTシャツをチェック！（写真9点）
今回紹介する「ハリー・ポッター エクスペクト・パトローナム 蓄光Tシャツ」は、映画『ハリー・ポッター』シリーズの作中で、守護霊「パトローナス」を呼び出す強力な魔法「エクスペクト・パトローナム」のアートをデザインしたTシャツ。
胸元と背面には立体的に見える発泡プリントを施し、なかでもパトローナスのデザイン部分は蓄光仕様で、暗闇でぼんやりと青く光ります。袖口部分には呪文を唱える際の杖の振り方を示す刺しゅうを施し、シンプルなTシャツながらも遊び心を詰め込んだハリー・ポッター マホウドコロならではの一品だ。
背面デザインの一部にUV変色インクを使用し、白地に同色でプリントした部分が太陽光に当たることでオレンジ色に変化します。徐々に色が変わって現れる足跡部分は、作中の「忍びの地図」と同様に、ホグワーツ魔法魔術学校内で誰かが移動している様子を表しているかのようです。次第に暑くなるこれからの時期にぴったりの、”ちょっと身近な魔法界”を感じるアイテムだ。
どちらも素敵なデザイン。ギミックもあるので使い分けて着られるように両方揃えてみては。
All characters and elements （C） & （TM） Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） JKR. (s26)
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