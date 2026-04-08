「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』をもとに、「仕事ができない「頭の悪い人」がしていること」について解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

あなたは、自分の話し方に自信がありますか？

あなたは、自分の話し方に自信がある方だろうか？

「会議でなかなか意見を言えない」「浅い考えだと思われるのが怖い」という不安がある人もいるかもしれない。

「人の話が全く理解できない…」の意外な原因

私は入社したての頃、ある人の話が全く理解できない時があった。

しかし、自分の理解力不足だと思い、申し訳なく思いながら別の先輩に質問してみると、「私もわからないから大丈夫」と言われたのだ。

「わからない」と感じたときは、自分だけではなく、みんなそう思っているものだと言う。

では、「話がわかりにくい人」というのは、一体どんな特徴があるのだろうか？

「頭の悪い人」がしている、たった1つのこと

『小学生でもできる言語化』の中には、こんなページがある。

言語化したときに、つい説明不足になったり、逆に説明が多すぎたりするタイプです。（中略）



たとえば、だらだらとマンガの内容を説明しすぎたり、今はあまり必要ではない「このマンガと出合ったのは昔からよく行ってる本屋さんでさ」といったような情報を入れこみすぎたりして、「話が長い」「何が言いたいのか分からない」とよく言われたりするような人も、このタイプです。

――『小学生でもできる言語化』より

つまり、必要ではない情報まで全て言ってしまう人のことを指すという。

すべての情報を共有することは一見優しさにも見えるが、それは自己満足にすぎない。

本当に伝わる話し方ができる人ほど、相手に必要なものだけを残すように削ぎ落としているのだ。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）