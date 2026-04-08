いつでもどこでも潤いチャージ！乾燥が気になる瞬間にサッと使える【キュレル】モイスチャースプレー2本セットがAmazonで購入できる！今すぐゲットだ！
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乾燥対策はこれで決まり！持ち運びしやすい【キュレル】スプレーセットがAmazonで販売中！
肌荒れ・カサつきをくり返しがちな乾燥性敏感肌に消炎剤(有効成分)配合。肌荒れを防ぐセラミドケア「セラミド」の働きを補い潤いを与える。ミクロモイスチャー処方。微細化したセラミド機能成分が肌の奥(角層)まで浸透。ひと吹きで潤ったやわらかな肌に保つ。
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容器をさかさまにしてもスプレーでき、メイクの上からも使用できる。
潤い成分(ユーカリエキス)配合。ケアしづらい背中や腰など、全身に。一日中、顔やからだにいつでもどこでも潤い補給。
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乾燥性敏感肌を考えた低刺激設計。弱酸性・無香料・無着色・アルコールフリー(エチルアルコール無添加)。
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