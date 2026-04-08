今回紹介するのは、Instagramに投稿された、飼い主さんの息子さんに甘えん坊だった猫ちゃん。勉強していた息子さんでしたが、猫ちゃんはかまわず甘えまくっていたようです。投稿はInstagramにて、36万回以上再生。1.5万件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：男の子が勉強をしていると、『甘えん坊な猫』がやって来て…全力の『かまってアピール』】

ネコハラのお手本！？

今回、Instagramに投稿したのは「fee / 猫と暮らす平屋」さん。登場したのは、猫のポンちゃんです。ポンちゃんは、飼い主さんの息子さんのことが大好き。いつも甘えん坊みたいです。

この日、タブレットで勉強をしていた息子さん。そこにやってきたポンちゃんは、勉強などおかまいなし、といった具合に息子さんへかまってアピール。顔を近づけたり、腕に乗っかったり、頭突きしたり、あの手この手で息子さんにかまってもらおうとしたそうです。これぞネコハラですね。

しかし、息子さんも手慣れたもの。ポンちゃんを上手にあしらいながら、勉強を続けていたようです。腕に乗ってきたポンちゃんを、よいしょと横に避けた一幕も。これには、ポンちゃんも思わず「避けられた」と不服そうな顔をしていたみたいです。本当に息子さんのことが大好きなんですね。

ポンちゃんのネコハラにSNS民も爆笑

勉強中の息子さんにネコハラし続けていたポンちゃん。その様子を見たInstagramユーザーたちからは、「避けられたあとの訴えるような目がかわいい」「息子さん優しい」「仲がいいなと見ててほっこり」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くのユーザーがポンちゃんのネコハラを見て微笑ましい気持ちになれたようですね。

Instagramアカウント「fee / 猫と暮らす平屋」では、猫のポンちゃん、ソラちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの暮らしは見ているだけで癒されます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fee / 猫と暮らす平屋」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。