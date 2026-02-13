この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

探偵事務所PIOが、公式YouTubeチャンネルで「【浮気調査】2.ヨガ終わりに夫が女性と…」と題した動画を公開した。動画では、依頼者の夫を尾行し、ヨガスタジオを出た後に女性と合流して居酒屋へ入るまでの一部始終が記録されている。



調査は、対象の男性がヨガスタジオの入ったビルに入るところから始まる。探偵は「ここは…ヨガスタジオですね」と状況を報告。その約2時間後、対象は一人の女性と共にビルから姿を現した。



二人は一緒に歩き始め、探偵は「1対が女性と一緒に出てきましたね」と述べながら追跡を続ける。彼らは繁華街の方へと向かい、裏路地を抜けて移動。最終的に、ある居酒屋の前で足を止め、二人で店内へと入っていった。探偵は「1対2対居酒屋に入りました」と入店を確認したところで動画は終了している。



今回の動画では、対象の男性がヨガの後に女性と会い、二人で居酒屋で過ごすという行動が記録された。調査の具体的な経緯やその後の展開については、本編での公開が示唆されている。