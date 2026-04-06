ノートPCの最大の魅力は”薄さ“？ 『NVIDIA Gamer Day』で最先端PCが展示「より小さくしようと模索」
4月4日に東京・上野で『NVIDIA Gamer Day』が開催された。会場には大規模AIでユーザーに変革をもたらすといわれる『GeForce RTX 50シリーズ』を搭載したMouseComputerの『G TUNE H6シリーズ』をはじめ、各社が先端のノートPCを展示。体験も可能で、訪れた人は説明を聞きながら夢中になって操作していた。
【写真】「未来を思うとワクワク…」 小型化を実現した『G TUNE H6シリーズ』の説明を受ける伊織もえ
午後には出展企業の7人によるトークセッションが始まり、マウスコンピューターの林佑紀氏が登壇。MCの岸大河やゲストの伊織もえを交え、和やかな雰囲気で各テーマに臨んだ。
「ノートPCの最大の魅力は薄さである」というテーマについて林氏は、賛成の意を示した上で「今も電源回りをより小さくしようと模索している。実際に当社ブースに展示中の『G TUNE H6シリーズ』はSiC（炭化ケイ素）を使い、400W仕様ながら小型化を実現した」とコメント。
「今後もGaN（窒化ガリウム）をはじめスリム化につながる技術を見つけていきたい」と続けると、伊織は「いずれボックス部分がなくなり、ケーブルだけになる未来を思うとワクワクする」と声を弾ませた。
続く「ノートPCにおけるオススメの液晶サイズは14インチである」というテーマについては、「14インチは法人向けや持ち運びで優位だが、ゲーミングではデュアルモニターや外部モニターでプレイしながらノートPC自体の液晶画面で機材チェックをする状況もあるため、大きい画面がいい」と見解を述べ、「PCの筐体(きょうたい)が大きくなるほど冷却機能を強力にでき、よりパフォーマンスを出しやすい。ゲーミング向けでは液晶サイズが大きいほうが魅力」と説明した。
最後のテーマは「自社ノートPCのアピールポイントを1分で教えてください」という内容に。「当社は一般、ゲーミング、クリエイター、オフィス向けなど多彩なラインナップをそろえている。しかも2023年4月1日からは全てのPCの標準無償保証期間を3年にした。理由は、世の中では1年保証が多いものの品質を高めれば戦略に支障は無いと判断したから。先日2026年4月1日には初めて3年保証が切れたが、まだ1台も修理に戻ってきたことは無い。かつては当社製品の信頼性を疑問視する声もあったが、今や品質は非常に向上している」と力強く締めくくった。
【写真】「未来を思うとワクワク…」 小型化を実現した『G TUNE H6シリーズ』の説明を受ける伊織もえ
午後には出展企業の7人によるトークセッションが始まり、マウスコンピューターの林佑紀氏が登壇。MCの岸大河やゲストの伊織もえを交え、和やかな雰囲気で各テーマに臨んだ。
「今後もGaN（窒化ガリウム）をはじめスリム化につながる技術を見つけていきたい」と続けると、伊織は「いずれボックス部分がなくなり、ケーブルだけになる未来を思うとワクワクする」と声を弾ませた。
続く「ノートPCにおけるオススメの液晶サイズは14インチである」というテーマについては、「14インチは法人向けや持ち運びで優位だが、ゲーミングではデュアルモニターや外部モニターでプレイしながらノートPC自体の液晶画面で機材チェックをする状況もあるため、大きい画面がいい」と見解を述べ、「PCの筐体(きょうたい)が大きくなるほど冷却機能を強力にでき、よりパフォーマンスを出しやすい。ゲーミング向けでは液晶サイズが大きいほうが魅力」と説明した。
最後のテーマは「自社ノートPCのアピールポイントを1分で教えてください」という内容に。「当社は一般、ゲーミング、クリエイター、オフィス向けなど多彩なラインナップをそろえている。しかも2023年4月1日からは全てのPCの標準無償保証期間を3年にした。理由は、世の中では1年保証が多いものの品質を高めれば戦略に支障は無いと判断したから。先日2026年4月1日には初めて3年保証が切れたが、まだ1台も修理に戻ってきたことは無い。かつては当社製品の信頼性を疑問視する声もあったが、今や品質は非常に向上している」と力強く締めくくった。