「XEXYMIX」が直営店を心斎橋にオープン。数量限定でレギンスも発売
XEXYMIX JAPANは4月25日、韓国発のアスレジャーブランド「XEXYMIX（ゼクシィミックス）」の直営店『XEXYMIX クオーツ心斎橋店』をオープンする。
SPRING EDITION 9分丈レギンス
XEXYMIXは「今日も、いい感じ。」をコンセプトに、自分らしい心地よさに寄り添う韓国発のアスレジャーブランド。
直営店は、Osaka Metro心斎橋駅直結の複合施設「クオーツ心斎橋」の地下1階に位置し、関西エリアの新たな拠点として展開する。ブランドの代名詞であるヨガ・ピラティス用レギンスをはじめ、ゴルフウェアやメンズアイテムなど、機能性とデザイン性を両立した多彩なラインナップを用意する。
オープン記念として、数量限定の「SPRING EDITION 9分丈レギンス」を販売する。さらに2万円以上の購入者を対象としたポーチ付きバッグのプレゼント企画も実施する。
ポーチ付きバッグ
SPRING EDITION 9分丈レギンス
XEXYMIXは「今日も、いい感じ。」をコンセプトに、自分らしい心地よさに寄り添う韓国発のアスレジャーブランド。
直営店は、Osaka Metro心斎橋駅直結の複合施設「クオーツ心斎橋」の地下1階に位置し、関西エリアの新たな拠点として展開する。ブランドの代名詞であるヨガ・ピラティス用レギンスをはじめ、ゴルフウェアやメンズアイテムなど、機能性とデザイン性を両立した多彩なラインナップを用意する。
オープン記念として、数量限定の「SPRING EDITION 9分丈レギンス」を販売する。さらに2万円以上の購入者を対象としたポーチ付きバッグのプレゼント企画も実施する。
ポーチ付きバッグ