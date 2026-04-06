【呪われた絵】絵のなかの女の子が近づいてくる!?Barに集まるホラーな実体験の数々に背筋が凍る【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「怖かったら一杯無料」を謳い文句に、実話ホラーを語ってくれる客を待つ、スナック店主兼シナリオライターのエミ。霊感ゼロながらも、なぜか彼女の元には続々とコワイ話が集まってくる…。そんな珠玉の“コワイ話”を1話完結で展開していく漫画「丑三つ時、コワい話はこのBarで」。そこにつづられているストーリーは、実際に起きた実体験エピソードがもとになっているというから驚きだ。今回は、第1話「呪われた絵」の前編を紹介するとともに、原作者の穂科エミ(@hbdg1999)さんに話を伺った。
ホラー好きでありながら、無類の酒好きだと自負する穂科エミさん。「ホラー×お酒」という新しいジャンルに挑戦したいという思いから、本作「丑三つ時、コワい話はこのBarで」の制作に至ったのだという。
もともとフジテレビ「ほんとにあった怖い話」や「呪怨 THE LIVE」の脚本家としても大活躍していた穂科エミさんに、ホラー話の制作にあたりネタの集め方を伺うと「もともと私自身がホラー、特にジャパニーズホラーが大好きで、小さいころから片っ端から観ていました。そんなこともあり、ホラーが常に身近にあるものというか、どこにいても自然と怖い話が集まってくる環境にいるみたいです」と語ってくれた。
怖い話にこだわるには理由があるようで「母親が霊感が強く、独身時代に体験した話を子守歌のように聞かされていました。幼いころからホラーに対する抵抗がなく育ち、好きになったんだと思います」という。また、ホラー系のテレビ番組にも影響を受けたようで「実は幼いころ見ていた『ほんとにあった怖い話』もとても楽しみにしている番組でした」と現在は制作に携わっている番組のファンの1人であったことも明かしてくれた。
ストーリーのなかでお酒が出てくるのも本作の見どころのひとつになっているので、ぜひその場面も楽しみながら読んでみてほしい。
取材協力：穂科エミ(@hbdg1999)
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