年間20校以上を指導する塩多雅矢さんが解説するスローイングのNG動作

スローイングのミスに悩む選手は少なくない。正しいフォームを意識しても、適切なリリースができず、ボールが逸れてしまうことはないだろうか。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、「リリース」の考え方が重要だと強調する。

中学軟式の強豪として知られる東京・上一色中で投手コーチを務め、2022年の全国制覇に貢献した塩多さんは「どんな投げ方をしても、リリースがなければ投げるということにはならないので、外せない要素の1つです」と説明する。しかし、リリースのイメージが実際の動きとズレている選手は意外に多いという。

例えば、ボールを離す瞬間に手のひらが上を向いていれば、ボールは上に向かう。いわゆる“抜ける”ボールになり悪送球の確率は高くなる。

手の向きを正しく理解することが第一歩で、さらに“指の形”にも注意を向ける必要がある。指を伸ばしてボールを押すリリースをイメージする選手は多いが、実際には指は内側に曲がる。こうしたズレが悪送球を招く要因の1つになっているという。

「リリースが変わると、感覚はかなり変わります。ちゃんと投げてるなっていう感覚。指にかかったとか、そういう感覚がまず身に付いてくる」。横から押し込んでジャイロスピンになり、それを特長に変える選手もいるが、まずは綺麗な回転の真っすぐを投げることが基本になる。

野手は味方に向かって投げるため、捕りにくいボールは避けなければならない。「綺麗なボールを投げることに関しては、野手の方がシビア」と塩多さん。正しいリリースの感覚と指の形を理解し、正確なスローイングを手に入れたい。（First-Pitch編集部）