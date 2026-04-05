ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国国際消費品博覧会の特別塗装機を点検 海南省 中国国際消費品博覧会の特別塗装機を点検 海南省 中国国際消費品博覧会の特別塗装機を点検 海南省 2026年4月5日 20時54分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ４日、海口美蘭国際空港で点検中の特別塗装機「消博号」。（海口＝新華社記者／楊冠宇） 【新華社海口4月5日】中国南方航空はこのほど、第6回中国国際消費品博覧会をテーマにした特別塗装機「消博号」の点検を実施し、来場者の安全確保を図った。 博覧会は13〜18日、海南省海口市で開催される。４日、海口美蘭国際空港で特別塗装機「消博号」を点検するエンジニア。（海口＝新華社記者／楊冠宇）４日、海口美蘭国際空港で特別塗装機「消博号」を点検するエンジニア。（海口＝新華社記者／楊冠宇）４日、海口美蘭国際空港で特別塗装機「消博号」を点検するエンジニア。（海口＝新華社記者／楊冠宇）４日、海口美蘭国際空港で特別塗装機「消博号」を点検するエンジニア。（海口＝新華社記者／楊冠宇）４日、海口美蘭国際空港で特別塗装機「消博号」を点検するエンジニア。（海口＝新華社記者／楊冠宇）４日、海口美蘭国際空港で特別塗装機「消博号」を点検するエンジニア。（海口＝新華社記者／楊冠宇）４日、海口美蘭国際空港で特別塗装機「消博号」を点検するエンジニア。（海口＝新華社記者／楊冠宇） リンクをコピーする みんなの感想は？