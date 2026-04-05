タレントの三上悠亜さん（32）が2026年3月29日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のツイードワンピ姿を披露した。

台湾の図書館を「お気にコーデ」で探索

三上さんは、「台湾の台中に新しくできた図書館」を訪れた際の、ミニ丈ツイードワンピコーデで図書館内を散策する様子や椅子に座って足を組むショットなど11枚の写真を投稿した。「素敵な建造物だった...」とつづり、「普段時間がなくて観光できないことが多いから、いろんな場所行けて楽しかったな」と語っていた。

「リボンの可愛らしいデザインと女神シルエットで大人っぽくお姉さんに」「絶妙なバランスでとってもお気に入り」とコーデについても説明した。

インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブのミニ丈のツイードワンピースを着用。階段に立ち、手すりを持って、脚をクロスしてポーズをきめていた。4枚目では、スマホとバッグを片手に、少し首を傾けて微笑んでいた。6枚目では、本を広げて、椅子に座ったショットとなっている。

この投稿には、「とっても似合っててめちゃくちゃ美しい」「とても上品で素敵」「女神」「綺麗」「可愛いすぎますね」といったコメントが寄せられていた。