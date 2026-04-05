とにかく大きいフードや大容量の日用品などが楽しい会員制倉庫型スーパー「コストコ」。商品の入れ替わりも多いですが、「10年買い続けている商品も多いんですよ」と話してくれたのはコストコ歴10年超のESSEonlineライター・高梨リンカさんです。夫と中学2年生の長女と、一家でコストコ好きの高梨さんに、コストコで10年買い続ける名品を5つ紹介してもらいました。

1：超定番「ディナーロール」は常にストックしたい万能パン

コストコといえばこれ！ 神コスパで有名な「ディナーロール」は10年間、変わらずお世話になっています。

【写真】激うま！プルコギコースト

36個入り498円、1個あたり約14円は何度見ても驚きのコスパです。

ちなみに10年前は458円で販売されていました。袋で40円、1個あたり1円程度の値上げですんでいるというのはかなりの企業努力なのではないでしょうか。

ディナーロールのよさは素朴で使いやすいところ。さまざまな具材と合わせられるんですよね。

朝食にはバターとディナーロール、サラダのプレートがシンプルで好きです。冬はクリーム系のスープと一緒に食べて温まるのがおすすめです。

素朴でシンプルな味はおかず系だけでなく、甘い系のトッピングとも相性バツグン。はちみつとクリームチーズは定番ですし、シュガーラスクにすればお手軽スイーツにもなります。

冷凍もできるので、冷凍庫に常にストックしておきたい基本のパンです。

・ディナーロール 36個入り 498円

2：みんな大好き「プルコギビーフ」はアレンジの幅がすごい

韓国料理のプルコギをベースにした「プルコギビーフ」は、ご飯がすすむ甘辛味のお肉です。

最近は100gあたり200円を超えていますが、10年前は148円で、ときどきさらに安くなることもありました。

牛肉はかなり値上がりしましたよね。それでもプルコギビーフは食べたくなってしまいます。

そのまま炒めるだけで夕食のメインになる手軽さが魅力ですが、私はいつも野菜を加えて炒めます。栄養はもちろん、彩りもアップ。

コーンなどを加えてご飯と一緒に炒めると、ペッパーランチ風のスタミナメニューに。ホットプレートでつくるのもおすすめです。

また、夜につくったプルコギビーフは少し余らせておき、朝トーストに乗せて焼くだけで、食欲が増すプルコギトーストが完成。

さまざまな料理にアレンジできるので、大容量でも余らせる心配もありませんね。

・プルコギビーフ 225円／100g

3：バラエティ豊かなもっちり「ベーグル」は選ぶのが楽しい

コストコの「ベーグル」はコスパのよさともっちり食感が魅力です。

10年間で考えると、値段はやや上がりましたが1袋から買えるようになり、買いやすくなりました。

10年前は6個入りが2袋で798円、2026年現在は8個入り1つで698円です。1個あたりでは約67円から87円に上がりましたが、それでもコスパはよいまま。

コストコベーグルは常に4種類程から選べるようになっています。

プレーン、セサミ、ホールウィート、クランベリーブルーベリー、シナモンレーズン…。種類が豊富で入れ替えも多いので、コストコに行くと必ずチェックします。新作が出ていたら喜んでカートインですね。

プレーンやセサミはおかず系の具材と相性がよく、私はハンバーガーやピザのように食べています。

ブルーベリーなどのドライフルーツはクリームチーズがよく合います。意外とハムなどのお肉とも相性もよいんですよね。

全体的にチーズが合うので、コストコで一緒にチーズを買って食べるのもおすすめです。

・ベーグル 8個 698円

4：使いやすい白身の「パンガシウス」は隠れた良品

知る人ぞ知る鮮魚コーナーの隠れた良品「パンガシウス」。ナマズですが白身魚のように使えてとても便利です。

私は店員さんに勧められて食べるようになったのですが、とにかく調理が簡単なんです。

皮も骨もないうえに身が締まってくずれにくい。さらには魚特有のくさみがないため、後処理にも困りません。

淡泊な味わいは濃いめの味つけに合います。ムニエルにするときは塩コショウをきつめに振って、たっぷりのタルタルソースでいただきます。

冷蔵庫に少しずつ野菜が残っているときはホイル焼きがおすすめです。大きめカットの野菜と一緒にあんかけにするのもおいしいですね。

子どもでも食べやすいので、わが家では娘が幼稚園の頃からよく食べさせていました。

・パンガシウス 100gあたり269円

5：超巨大「フードラップ」は薄くてぴったりくっつくのがうれしい

洗剤、アルミホイル、シャンプー…コストコの日用品はとにかく大容量なのが特徴です。

「ストレッチタイト フードラップ」は、そんな日用品の中でも飛びぬけて大きい商品ですが、この10年間きらせることなく使い続けています。

このフードラップは3000フィート（約914m）と750フィート（2本セット・合計約460m）の2種類あります。

両方試してみましたが、わが家のキッチンは3000フィートの巨大フードラップを置けるほど広くないので、私は750フィートの方を買い続けています。

750フィートのほうは2本セットで2378円で1mあたり約5円です。私が普段ドラッグストアなどで購入するラップは1mあたり約9円なので、コストコのフードラップはとてもコスパがよいんです。

特徴はとにかく薄いこと。その分熱には強くないため、電子レンジに入れるときは別のラップを使っています。

肉や魚のようにやわらかくて形がバラバラのものをぴったり包むのに便利なんですよね。薄くてぴったりくっつくので、テーブルに敷いてお肉を並べ片栗粉を振ったり、子どもの粘土遊び用のシートにしたりと多方面で活躍してくれます。

一度なくなったもののしばらく買いに行けず別のラップで代用した時期もあったのですが、がまんできずに通販を利用して購入しました。わが家には欠かせないラップです。

・フードラップ 750フィート 2378円

10年買い続けるものは、もちろんコスパのよさもありますが、手軽さと使いみちの広さが大きいと思います。大容量だからこそ、用途が広くないと飽きてしまいますしね。

ほかにも、コストコには登場から10年経っていないけれど長く愛用している商品はいくつもありますし、これからの新商品も楽しみです！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください