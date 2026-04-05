私の父を暴力団扱い!?結婚前に相手の親が「向こうの親御さんに脅されてる」と嘘をばら撒かれ…！「強烈すぎる」とSNSで話題【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「義母が強烈すぎる」「漫画化でさらに義母と夫の酷さにリアル感が出てヤバイ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。実は、そんな人気作の内容はすべて、Ameba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験だというから驚きだ。今回は、壮絶な人生を生き抜いてきた原作者のかづさんと、迫力ある作画で本作の魅力をさらに引き出している、漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)先生のお2人に話を伺った。
本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、原作者であるかづさんの壮絶な実体験が描かれている。現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送っているかづさんだが、結婚当初は義母との闘いの日々だった。
本作について、周囲の反響は大きかったようで、かづさんは「夫は私の収入を管理する気満々で、なんと簿記の資格も取ったほどウキウキでした」「息子に伝えた際には『全部聞いてたのと一緒やったね』と言い、嫁ちゃんはご実家にも報告して皆さん大喜びしてくださったようです」と家族の反応について教えてくれた。漫画を担当した赤星たみこ先生も「とにかく義母の信じられない言動に友人たちは憤っていました」と打ち明ける。
最後に、かづさんは「人を変えることは難しいとよく言われるものですし、未来の自分のために成長させていっていただきたいと思っています。『義母クエスト』が、悩めるあなたの転ばぬ先の杖になれたらうれしいです」と読者に向けてメッセージを送る。赤星先生も「かづさんの何事にも負けない強い生き方を見てください。夫に対しても義母、義父に対しても冷静に対処し、ひどい扱いを受けても、心のなかでは跳ね返しています。この物語は舞台が80年代という、今とはかなり考え方の違う時代です。一見、ただ我慢しているように見えるかもしれませんが、『最後に笑うのは私よ！』と、着々と水面下で準備をしているのです。おかげで、2024年現在のかづさんは幸せに生きています」とエールを送る。
どんな苦境にも立ち向かっていく、かづさんの行動力と人間力は、今の時代においても参考になることが多いはずだ。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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