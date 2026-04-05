「本当に情けない前半」「応援に来てくれたサポーターに失礼」城福浩監督の厳しい言葉と２度の決定機逸で顔を覆った山見大登。それでも“オリ10対決”で東京Vが示した可能性

「本当に情けない前半」「応援に来てくれたサポーターに失礼」城福浩監督の厳しい言葉と２度の決定機逸で顔を覆った山見大登。それでも“オリ10対決”で東京Vが示した可能性