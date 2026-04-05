おさき・さくら・MINAMI、涼しげ浴衣姿で上品ランウェイ 密着ポーズでキュートな魅力放出【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】クリエイターのおさき、YouTuberのさくら、インフルエンサーのMINAMIが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】美女3人が浴衣で密着ランウェイ
それぞれ、個性を際立たせる涼し気な浴衣姿でランウェイを闊歩した。ステージトップでは、ぎゅっと密着。キュートな魅力を放出させ、観客を魅了していた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】美女3人が浴衣で密着ランウェイ
◆おさき・さくら・MINAMI、浴衣姿で登場
それぞれ、個性を際立たせる涼し気な浴衣姿でランウェイを闊歩した。ステージトップでは、ぎゅっと密着。キュートな魅力を放出させ、観客を魅了していた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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