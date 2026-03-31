テバのトレイル特化型サンダルから新色登場　初の単色使いで提案

「テバ（Teva）」が、トレイル特化型サンダル「アベントレイル（Aventrail）」と「アベントレイル アールツーティー（Aventrail R2T）」の新色を4月1日に発売する。伊勢丹新宿店や高島屋新宿店などの百貨店や、セレクトショップなどで取り扱う。

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アベントレイルは、2024年に登場したテバ初のトレイルランニングサンダル。「つま先で、風を感じよう」をコンセプトに、長い距離や悪路も楽しみながら自由に走れるランニングサンダルを目指して開発された。アップデートモデルであるアベントレイル アールツーティーは、街中のアスファルトから土や砂利などの不整地まで対応。ロードからトレイルまでをシームレスにつなぎ、日常とアウトドアを横断する新しいランニングスタイルを提案する。

今回は新色として、アベントレイルにブラックとオイスターを、アベントレイル アールツーティーにブラックをそれぞれ追加。両モデルともこれまでは2色使いで販売していたが、今回は単色での展開となる。価格は、アベントレイが2万900円、アベントレイル アールツーティーが1万7600円。

そのほか、クローズドトゥ仕様の「アベントレイル シュー（Aventrail Shoe）」も発売。シューレースのないすっきりとしたデザインと足を包み込むWストラップシステムが特徴で、素早い着脱が可能だ。カラーはブラックのみで価格は2万6400円。