＝LOVE、齋藤樹愛羅がセンターを務める新曲「お姫様の作り方」のMV公開！毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソング

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＝LOVEが、新曲「お姫様の作り方」のMVを公開した。

■お姫様に憧れを持っている主人公を齋藤樹愛羅が好演

齋藤樹愛羅がセンターを務める「お姫様の作り方」は、20thシングル「劇薬中毒」（4月1日発売）のカップリング曲で、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソング。

MVは、紙芝居のなかのお話という設定で、お姫様に憧れを持っている主人公を齋藤が演じ、お姫様になるために健気な努力を積み重ねる彼女をお姫様に仕立て上げるために、他メンバーが陰ながら奮闘するプリンセスサクセスストーリーが描かれる。

表情豊かなメンバーが垣間見られるメンバーのキュートなリップシーン、かわいらしさ全開のお姫様の部屋をイメージしたドールハウスでのダンスパフォーマンスも見どころだ。

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「劇薬中毒」

■【画像】＝LOVEのアーティスト写真

■関連リンク

＝LOVE OFFICIAL SITE

https://equal-love.jp/