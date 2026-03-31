Konel、心拍とつながるウェアラブルバッグ「Pulse Pack」を開発。ミラノデザインウィーク2026で発表

Konel（コネル）は、“Good Singularity”を掲げ、日本／ニューヨーク／ミラノを拠点に活動するクリエイティブカンパニー。このたび、自身の心拍に触れるウェアラブルバッグ「Pulse Pack（パルス パック）」を開発した。また、本プロダクトはミラノデザインウィーク2026での個展にて発表される。

Pulse Pack(パルス パック)

「Pulse Pack」は、自身の心拍の半分のテンポで鼓動するウェアラブルバッグ。周囲ではなく自分由来の振動と繋がることで、どこにいても穏やかな感覚を手に入れることができる。身体とテクノロジーによる最もミニマルな循環を目指した、“セルフ・カーム”のための新たな日常の在り方を体感できる展示となっている。昨年設立したKonelのミラノブランチと国内外のチームが横断して進めたプロジェクトの公開としても位置付けられている。(特許出願中:2026-053268)

プロダクトコンセプト

私たちは、たくさんのつながりの中で生きています。しかし、そのつながりはテクノロジーによって増幅され、反応や判断を促し、感情を揺さぶり続けるものになりました。

気づけば、自分らしく穏やかにいるための余裕が、生活から失われていると感じることが増えてきています。どうすれば私たちは、もう一度、自分らしく、穏やかでいられるのでしょうか。普段とは異なる場所へ旅に出ること。トレーニングをし、瞑想の技術を習得すること。それらは確かに、有効な方法だと思います。しかし、もっと身近でささやかに、人が穏やかでいられる方法を発明したいと考えました。その形が、自分の心拍に触れるウェアラブルバッグです。

Pulse Packはあなた自身の脈拍を読み取り、あなたの心拍の半分のスピードで振動します。半分の鼓動とあなたの鼓動が重なり合うにつれて、意識は内側へと向かいます。

この直接的な体験は、他者からの視線や絶え間ない情報、あるいは物質的な消費といった刺激から、距離を取る時間を作り出します。そして、自身の感情に気付き、穏やかにあるための余裕を生み出します。

私たちKonelは、科学と文化が心地よく交差するアイデアを形にし、世界が今より良い未来を迎える変化 ー Good Singularityを作り出すことを目指しています。

Model 1 先行販売およびレンタル受付

ミラノデザインウィーク2026では、「Pulse Pack - Model 1」を展示。会場では、製品化に先駆けた希少なプロトタイプModel 1を作品として数量限定で販売受付するほか、施設や店舗における実用を見据えた検証利用に向けて、レンタルの希望も受け付ける。なお、Model 1はプロトタイプのため、販売およびレンタルにおける品質保証の対象外となる。

【関連リンク】

Product Official Sitehttps://konel.jp/works/pulsepack/

Konel公式サイトhttps://konel.jp/

【ミラノデザインウィーク2026 個展概要】

展示名：Pulse Pack | Heart-Sync Bag期間：2026年4月20日（月）〜 26日（日）時間：10:00〜19:00（イタリア現地時間）会場：BLINDARTE Milano住所：Via Palermo, 11, 20121 Milano