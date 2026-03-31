日本高校野球連盟は３１日、４月３〜５日に開催するＵ−１８日本代表候補選手強化合宿に参加するメンバー４２人と日程を発表した。

メンバーはセンバツを制した大阪桐蔭からの２年生左腕、川本晴大投手や吉岡貫介投手（３年）ら４人が選ばれた。準優勝の智弁学園からは杉本真滉投手（３年）、角谷哲人捕手（３年）ら３選手。ほかに横浜の織田翔希投手、沖縄尚学の末吉良丞投手、新垣有絃投手、専大松戸の門倉昂大投手（いずれも３年）らが名を連ねた。

チームを率いる東洋大姫路の岡田龍生監督は「選抜大会出場選手のほか、選抜大会に出場選手についても、各都道府県高等学校野球連盟から推薦いただいた選手も対象とし、幅広い選手の中から、日本高野連の技術・振興委員の方々と選考しました」と説明。「今回の合宿はＵ−１８日本代表チームが目指す、走攻守の全てにおいてスピードを重視した野球を選手たちに意識してもらえることを目指し、充実した３日間にしたいと考えています。あわせて、選手たちには互いに刺激し合い、更なる成長のきっかけとしてもらいたいと思います」と期待した。

Ｕ−１８日本代表は今年９月に台湾で開催予定の「第１４回ＢＦＡ Ｕ１８アジア選手権」に出場する。

選ばれたメンバーは以下の通り。

【投手】三浦秀斗（鵡川３年）、森健成（北海２年）、北口晃大（八戸学院光星３年）、萬谷堅心（花巻東３年）、門倉昂大（専大松戸３年）、織田翔希（横浜３年）、前田侑大（高岡第一３年）、高部陸（聖隷クリストファー３年）、太田匠哉（中京大中京３年）、鈴木悠悟（中京３年）、杉本真滉（智弁学園３年）、丹羽涼介（市和歌山３年）、吉岡貫介（大阪桐蔭３年）、川本晴大（大阪桐蔭２年）、豊岡速伍（神戸国際大付３年）、龍頭汰樹（神村学園３年）、末吉良丞（沖縄尚学３年）、新垣有絃（沖縄尚学３年）、長山武蔵（日本ウェルネス３年）

【捕手】、森田惺（桐生第一３年）、吉岡伸太朗（専大松戸３年）、杉本 将吾（近江３年）、角谷哲人（智弁学園３年）、山田凜虎（智弁和歌山３年）

【内野手】、猪俣陽向（聖光学院３年）、小野舜友（横浜３年）、川上慧（横浜２年）、池田聖摩（横浜３年）、田中大晴（中京大中京３年）、志村叶大（智弁学園３年）、小久保成逢（近大付３年）、中本拓志（広島商３年）、柴原奈旺芙（九州国際大付３年）、福島陽奈汰（東海大熊本星翔３年）、高田瑛大（都城３年）

【外野手】、進藤翔愛（東北３年）、石田雄星（健大高崎３年）、荻田 翔惺（中京大中京３年）、中西佳虎（大阪桐蔭３年）、内海竣太（大阪桐蔭３年）、中尾勇貴（報徳学園３年）、梶山侑孜（神村学園３年）、